Massimo Giletti lascia la Rai: trattative con Mediaset o La7?

Il giallo Massimo Giletti rende le acque di casa Rai ancora più agitate. Oggi sono stati presentati i palinsesti di tutti i canali televisivi e abbiamo avuto la conferma che che l’Arena di Giletti non è stata confermata, ma non finisce qui. Il conduttore infatti avrebbe deciso di lasciare la Rai. Ovviamente manca l’ufficialità ma per il settimanale Oggi è definitivo l’addio tra Massimo Giletti e il servizio pubblico radiotelevisivo.

Il cinquantacinquenne Massimo Giletti non ha gradito la cancellazione del suo talk domenicale che riscontrava un grande successo di pubblico. La Rai ha cercato comunque di accontentare le ambizioni del conduttore proponendogli diverse prime serate sul primo canale, ma la rottura era inevitabile. Massimo Giletti sarebbe in trattativa con Mediaset e La7 ma non sappiamo se proporrà l’Arena, il programma che conduceva dal 2004. Nonostante gli ascolti, alcune indiscrezioni parlano di questioni politiche, i partiti vorrebbero imbavagliare uno spazio libero e indipendente.

Non è facile abbandonare ‘mamma’ Rai per Massimo Giletti, ma Mediaset e Cairo editore sarebbero ben felici di accoglierlo nella loro squadra. A breve conosceremo il futuro del conduttore e, nonostante la presentazione dei palinsesti non sono esclusi colpi di scena dell’ultimo momento.