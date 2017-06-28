Claudio Sona e Mario Serpa, battaglia sui social a suon di post
di Redazione
28/06/2017
Claudio Sona e Mario Serpa ancora una volta protagonisti del gossip. Secondo i ClaMario i due ragazzi avrebbero avviato una vera e propria battaglia sui social a suon di post. È una tattica per far parlare di loro o i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci stanno nascondendo qualcosa? Claudio Sona e Mario Serpa ancora una volta l'uno contro l'altro? In questi mesi i due ragazzi non riescono a stare lontani dal mondo del gossip, tutto è iniziato con la loro separazione e continua con le dichiarazioni dell'ex fidanzato di Sona, Juan. Se ben ricordate Juan ha accusato Claudio Sona ha rilasciato delle dichiarazioni shoccanti, affermando che l'ex tronista in realtà ha continuato la loro relazione amorosa mentendo a tutti, compreso Mario Serpa. Nonostante tutto però i fan non hanno mai smesso di osservare l'ormai ex coppia gay nata a Uomini e Donne, tanto che a distanza di poco tempo ecco che comincia una nuova battaglia social a suon di post. Il primo a pubblicare una foto con un messaggio "criptato" è stato proprio Claudio Sona qualche ora fa, lo scatto in questione è accompagnato dalla didascalia "Free my mind". Da cosa avrà liberato la mente l'ex tronista? Un'ora dopo a quanto pare però non è tardata ad arrivare la risposta di Mario Serpa a Claudio Sona... Nella foto l'ex corteggiatore si mostra a torso nudo, sul set di uno shooting fotografico, ma la didascalia fa nascere davvero tanti dubbi. "Indietro nel mio domani", ecco il commento che accompagna lo scatto. Che i due questa volta abbiano deciso di provarci sul serio o è un semplice modo per alimentare il gossip e far parlare di loro?
