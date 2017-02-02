Home Attualità Masterchef 6 anticipazioni puntata di oggi ultime news, prova in esterna a Napoli

di Redazione 02/02/2017

Cucina giapponese e pasta ai piedi del Vesuvio: queste sono le anticipazioni della puntata di Masterchef 6, il cooking show in onda su Sky1 oggi 2 febbraio 2017 alle 21.15. I giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco metteranno sotto pressione i 12 aspiranti cuochi rimasti con una Mystery Box tutta particolare, perché dichiareranno palesemente amicizie e inimicizie. Si dovrà fare la spesa con il proprio avversario: chi sfrutterà ogni punto debole per metterlo in difficoltà? Il premio è molto ghiotto: un vantaggio non da poco per il famoso Invention Test che li porterà a Napoli per una prova in esterna. Le anticipazioni sulla puntata di oggi 2 febbraio 2017 di Masterchef 6 rivelano che gli aspiranti 12 cuochi, sotto la supervisione dei giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco, dopo la Mystery Box dovranno cimentarsi in un particolarissimo Invention Test. Si tratta di misurarsi con la cucina giapponese al cospetto dell’ospite Masaharu Morimoto, chef dell’omonimo ristorante a New York ed executive chef del celebre Nobu, un must della cucina fusion contemporanea. Si tratta proprio di cucina fusion, in quanto i concorrenti stasera su Sky1 dovranno dividersi in due brigate in una prova in esterna ricca di adrenalina a Napoli. Le due brigate formate dai concorrenti di Masterchef 6 saranno alle prese con una prova in esterna a Napoli che tratterà di cucina partenopea. Dopo essersi cimentati con la cucina giapponese, i concorrenti dovranno cucinare un menù composto da soli piatti di pasta per ben 40 atleti partecipanti a una gara di canottaggio nella sede dello storico Circolo Reale Yacht Club Canottieri Savoia. I giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco decideranno il vincitore, mentre la squadra perdente dovrà affrontare un Pressure Test molto difficile. Chi sarà eliminato? Appuntamento stasera 2 febbraio 2017 su Sky1 alle ore 21.15!

