Isola dei Famosi 2017 diretta live, Andrea Marcaccini contro la Produzione: è bufera

di Redazione 02/02/2017

L’Isola dei Famosi 2017 è entrata nel vivo e in diretta live streaming si possono vedere i concorrenti immergersi nella vita da naufraghi. Due isole ben distinte: l’Isola Primitiva e l’Isola delle Caverne, entrambe con i loro pregi e i loro difetti: senza ombra di dubbio, il non evoluto Andrea Marcaccini non pensava di dover affrontare delle difficoltà tali nel reality show in onda sulle principali reti Mediaset. Il modello ancora non sa della denuncia che pende sul suo capo dalla sua ex fidanzata, ma la bufera che si è abbattuta su di lui in Honduras non è certo metereologica. Pare che il naufrago sia stato protagonista di uno scontro con la Produzione a causa di una decisione non condivisa che ha coinvolto nella polemica anche gli altri concorrenti, ovvero Eva Grimaldi, Massimo Ceccherini, Raz Degan e le due in nomination, Dayane Mello e Samantha De Grenet. Per Andrea penderà lo spettro della squalifica? All’Isola Primitiva la vita è spartana: non ci sono le comodità dell’Isola delle Caverne, quindi la Produzione ha tolto ai sei naufraghi non evoluti il kit di sopravvivenza basilare. Chi ha potuto seguire la diretta live in streaming su Internet o il riassunto sulle principali reti Mediaset, ha visto un Andrea Marcaccini deluso e arrabbiato per la drastica decisione, tanto da andare contro i vertici dell’Isola dei Famosi 2017 e far scoppiare la polemica. L’Isola dei Famosi 2017 è un’isola evolutiva: la prima puntata ha visto la comparsa dell’Isola Primitiva e l’Isola delle Caverne. La prima è quella più spartana e quella in cui naufraghi sono stati costretti ad iniziare il loro percorso nel reality show targato Mediaset in condizioni poco gradevoli, anche se aiutati da un kit di sopravvivenza. Peccato che la Produzione abbia ritirato loro questo kit, scatenando uan vera e propria bufera e l’ira di Andrea Marcaccini, il quale ha apostrofato i vertici del reality in maniera poco elegante, visto che tutti e sei sono obbligato a passare una intera settimana in condizioni disagiate. Come si è visto dalla diretta live, anche all’Isola delle Caverne ci sono problemi: nonostante i concorrenti abbiano il kit, il cibo scarseggia e non poco. Per Andrea penderà lo spettro della squalifica?

