Materasso in schiuma: ecco come dormire meglio ogni notte

Per dormire bene non si deve mai rinunciare a un materasso di qualità. Questo è il primo comandamento. Un materasso che si sappia adattare alle esigenze del corpo. Troppo spesso ci si imbatte in prodotti di alta qualità, prezzi troppo elevati o comunque un rapporto qualità/prezzo non ottimale.

Questo è il motivo per cui si consiglia un materasso in schiuma, anzi un materasso in memory foam, un materiale che sembra essere in grado di adattarsi alla conformazione del corpo e di rispondere in maniera ottimale al binomio qualità/prezzo. Sono anni che i materassi in memory foam comandano il mercato rappresentando uno dei prodotti più apprezzati dal mercato italiano e non solo.

Un prodotto che se scelto con un occhio di riguardo per la qualità offre la migliore soluzione per dormire, non esente da difetti, soprattutto nel caso in cui si scelga un prodotto qualsiasi, senza fare attenzione alle qualità. Una delle aziende che pone molta attenzione sulla qualità dei materiali utilizzati è sicuramente Emma Materasso, i cui prodotti possono essere visionati al sito: www.emma-materasso.it.

Materasso in schiuma di poliuretano: le proprietà

Il materasso in schiuma è molto apprezzato perchè riesce a gestire in maniera ottimale la pressione del corpo, senza mai deformarsi nel tempo. Un prodotto che ha una memoria temporanea, che ricorda la conformazione del corpo che vi ci riposa, per poi tornare nella sua posizione originaria nel momento in cui il soggetto si solleva.

La schiuma è sicuramente un un prodotto elastico, ma questa non è certo l’unica caratteristica di questo prodotto. Innanzitutto il poliuretano espanso è un materiale che non si deforma e che dura a lungo. Inoltre si tratta di un materiale molto denso, che permette al prodotto di restare sempre comodo per tutti gli anni che si utilizzerà.

Qualcuno osa ancora dire che il materasso in memory foam, ma sono solo leggende metropolitane o almeno era vero fino a quando non si sono avuto i moderni materassi in schiuma, i quali sono in grado di lasciar traspirare l’umidità. Un prodotto di qualità ancora maggiore, che spesso associa al memory, altri materiali altamente traspiranti, come succede con la copertura in fibra naturale.

Infine il poliuretano ha anche una portanza molto elevata, che permette ai materassi di adattarsi alle forme del corpo per un comfort maggiore. Ribadiamo ancora una volta che tutto questo è vero solo nella misura in cui si scelga dei prodotti di altissima qualità.

Materasso in schiuma pro e contro

Quindi siamo sicuri che il materasso in schiuma sia la scelta migliore in assoluto? Come spesso succede quando si parla di materassi non si può parlare di un prodotto migliore in assoluto, piuttosto di quello che riesce a rispondere alle necessità di un soggetto piuttosto che di un altro. Il materasso in schiuma o in Memory foam che dir si voglia, sembra, essere il prodotto che si adatta a qualsiasi dormitore o quasi.

È più o meno vero, in linea generale se ne consiglia l’utilizzo a soggetti che non hanno un peso eccessivo per evitare che il prodotto perda di elasticità troppo velocemente. Quindi meglio chiedere sempre il parere di un esperto prima dell’acquisto e affidarsi ad aziende leader del settore.

Detto questo possiamo anche passare a quelli che sono i vantaggi del materasso in schiuma. I materassi moderni e di qualità vedono nella loro composizione una certa quantità di acqua che va a formare una struttura reticolare e prevengono eventuali posture sbagliate durante il riposo.

Assumere una postura innaturale mentre si riposa potrebbe essere causa di dolori muscolari ed articolari che potrebbero far pensare che in fondo non si è fatto un buon acquisto. Quindi grazie a un materasso in memory la colonna vertebrale resterà sempre perfettamente allineata, per una piacevole sensazione di comfort.

Ma questo non è sufficiente per fare di un materasso il miglior materasso in assoluto, infatti si è di fronte a un prodotto traspirante, in grado di contrastare acari e batteri, consigliato per chi soffre di allergie.

Infine affidandosi a dei materassi creati con materiali di altissima qualità si avrà la certezza di ottenere un prodotto traspirante che non donerà una sensazione di caldo eccessivo durante la notte, permettendo un riposo ottimale.