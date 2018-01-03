Home Intrattenimento Matrimonio a Uomini e Donne, una coppia ha deciso di sposarsi

Matrimonio a Uomini e Donne, una coppia ha deciso di sposarsi

di Redazione 03/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Matrimonio in arrivo in casa Uomini e Donne. Il nuovo anno inizia all'insegna dei grandi annunci... Qualche ora fa un noto personaggio dello show ha appena annunciato la propria volontà di fare il grande passo. Ma avete già capito chi è la coppia che ha deciso di sposarsi? Uomini e Donne, quali sono le storie più belle di sempre? I fan appassionati di Uomini e Donne avranno di certo una classifica personale di quelle che sono le storie più belle di sempre... Peccato però che non tutti gli amori hanno avuto il fatidico lieto fine, separandosi poco dopo il percorso all'interno del programma di Maria De Filippi. Una delle storie più belle, senza ombra di dubbio, è quella di Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ragazzi al momento vivono davvero sulla cresta dell'onda della notorietà e sembrano davvero molto più che innamoratissimi, tanto da condividere davvero tutto. Un'altra coppia è quella dei ClaMario, non a caso si deve a Claudio Sona una delle dichiarazioni d'amore più belle della storia di Uomini e Donne. Dopo un periodo di crisi la coppia finalmente ha deciso di darsi una seconda possibilità. In fine troviamo anche Beatrice Valli e Marco Fantini che sono appena diventati genitori della piccola Bianca... Ma qual è la coppia che ha deciso di sposarsi? Giulia De Lellis e Andrea Damante vicino al "si"? Dopo l'esperienza vissuta all'interno della casa del Grande Fratello Vip la coppia di Uomini e Donne formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra essere più affiatata che mai. I due ragazzi hanno scoperto quasi un nuovo sentimento. La domanda che sorge spontanea ai fan è: che i due fossero leggermente in crisi prima che l'ex corteggiatrice entrasse nella casa fossero in crisi? Al momento non vi è una risposta a questa domanda anche perché Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero sempre più vicini al fatidico "si"... Che siano i protagonisti di Uomini e Donne pronti per il matrimonio? Beatrice Valli e Marco Fantini sposi nel 2018? La coppia pronta al matrimonio dunque è proprio quella di Beatrice Valli e Marco Fantini! I due ragazzi sono diventati genitori nel 2017 grazie all'arrivo della piccola Bianca. Ma le novità non finiscono qui! Secondo qualche rumors i due potrebbero convolare a nozze già nell'estate del 2018. A dare la notizia questa volta non è stato un giornale di gossip, ma bensì la stessa Beatrice Valli che nelle sue Instagram Stories ha scritto: "Ho già detto al Marchini che voglio sposarmi in spiaggia scalza!". A questo punto non ci resta che aspettare la data delle nozze!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp