di Redazione 03/01/2018

La prima eclissi lunare del 2018 avverrà il 31 Gennaio e si presenterà come un’eclissi totale. Sarà quella che nei Paesi anglosassoni viene chiamata “Luna Blu” (“Blue Moon“). Un fenomeno simile e tanto importante non avveniva da almeno 150 anni. Per di più l'evento sarà anche quello della Superluna, e cioè la luna sarà nella fase del plenilunio e nel punto più vicino alla Terra, apparendo per questo più grande e luminosa. L’eclissi sarà osservabile in Asia centro-orientale, in Indonesia, Nuova Zelanda, e gran parte dell’Australia. Mentre in Alaska, alle Hawaii e in Canada nordoccidentale l’evento sarà visibile solo a metà. La leggenda della Luna blu Nonostante si parli di “Luna Blu” invero la luna non prende certo questo colore, ma il nome deriva dalle leggende antiche che hanno avvolto questo evento. Per questo nel 194 il Maine Farmer Almanacc, cioè l’almanacco degli agricoltori americani, provò a dare la definizione di Luna Blu, ma fu troppo contorta che non si ottenne nessun chiarimento. Qualche anno dopo (1946) l’autore James Hugh Pruett fece questa superficiale interpretazione dei tentativi dell'almanacco degli agricolotri “seconda Luna piena in un mese si chiama Blue Moon“. Per la Nasa Science, il passo “non è corretto, ma almeno sembrò chiaro” lasciando così invariata la definizione. Come avviene il fenomeno della Luna Blu Nel fenomeno della Luna Blu, il satellite assume un aspetto grigio chiaro e nero, dunque non cambia il suo colore. Tuttavia, secondo gli scienziati della NASA, “in rare occasioni la Luna può davvero diventare blu“, il che dipende da “un’eruzione vulcanica“. Nel 1883, per esempio, la Luna divenne Blu a causa del vulcano indonesiano Krakatoa che esplose e le cui nuvole prodotte "avevano agito come un filtro blu“. Addirittura anche gli incendi possono influire su questo colore, così come avvenne in seguito all'incendio del settembre 1953 ad Alberta, in Canada.

