Matrimonio da sogno grazie al prestito matrimonio offerto da Agos, Fiditalia e Findomestic

Redazione

di Redazione

22/09/2016

Quando ci innamoriamo pazzamente di una persona, nulla ci importa di più che di vivere il resto della vita con Lui o Lei. Lasciamo perdere le disquisizioni pseudo filosofiche sulla positività e la negatività, cioè le convinzioni assolutistiche da un lato secondo le quali la decisione che prendiamo deve essere per sempre e quell’altra, più pratica e cinica che dice che statisticamente una gran parte delle storie che si ritengono eterne, per un motivo o per l’altro non si rivelano tali. Il Matrimonio rimane un sogno e se si è convinti è giusto realizzarlo. A questo punto, però, molti si scontrano con la cruda realtà: servono soldi che non ci sono. Possiamo realizzare comunque il Matrimonio che desideriamo grazie ad un prestito matrimonio. E’ un prestito finalizzato multi obiettivo, cioè non finalizzato ad un acquisto particolare ma all’acquisto di un pacchetto di beni e servizi con una finalità: il matrimonio. Diversi Istituti di credito operano in questo senso, anche con condizioni particolarmente vantaggiose per offrire a giovani e meno giovani di realizzare il loro sogno e contribuire alla crescita della società. Tra i più interessanti desideriamo segnalare Agos con un Taeg di 10,26%, Fiditalia 7,23% e Findomestic con il tasso pari a 8,79%. Molti altri esiti di preventivo specifico con i relativi tassi di interesse sono rilevabili grazie ai vari comparatori online.
