Home Scienza e Tecnologia Jaguar sta sviluppando il suo secondo Suv, più piccolo e compatto che affianca la neonata F-Pace

Jaguar sta sviluppando il suo secondo Suv, più piccolo e compatto che affianca la neonata F-Pace

di Redazione 22/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ recentissima la commercializzazione del primo Suv Jaguar che ha riscontrato da subito un ottimo apprezzamento tradotto in significativi risultati di vendita. Sarà che l’appetito vien mangiando, la Jaguar è già nella seconda fase di sviluppo di un nuovo Suv che pare sia già stato visto circolare, debitamente camuffato, nelle strade intorno allo stabilimento. Si tratta di un Suv più compatto e piccolo, lunghezza circa 4,5 metri e si azzarda anche una previsione di prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 33 mila Euro. Per quanto riguarda il nome, la prima ipotesi che era E-Pace, in quanto più piccolo del neonato Suv F-Pace, sembra tramontare a favore di un nome originale. Jaguar evidentemente, vuole approfittare dell’espansione del mercato a livello globale nel segmento dei Suv mettendosi in concorrenza con questo nuovo Suv in sviluppo con altri Premium del calibro di BMW X1, Audi Q3 e della prossima debuttante Mercedes GLB. Molto probabilmente sarà sviluppata anche una versione ibrida mentre sul versante dei motori termici, la nuova Jaguar dovrebbe avere un motore trasversale invece del solito longitudinale e la trazione anteriore che ritorna dopo molto tempo su una Jaguar dopo che l’ultima ad adottarla fu la X-TYpe. Salva

Condividi Facebook Twitter Whatsapp