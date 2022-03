Matteo Berrettini: brutte notizie da Miami

Sono giunte brutte notizie da Miami: il tennista romano Matteo Berrettini si è ritirato per un problema alla mano che gli ha impedito di giocare contro Juan Manuel Cerundolo al secondo Masters 1000 della stagione. Dunque attualmente sono tre gli azzurri che dovranno debuttare nelle prossime ore: Sinner, Sonego e Fognini. Musetti, invece, è stato già eliminato da Alexei Popyrin.

Berrettini: periodo no per il tennista

Considerando che ad Acapulco il tennista romano si era fermato per un dolore agli addominali e che ora, invece, si è dovuto ritirare per un problema alla mano, questo certamente non si può considerare uno dei momenti migliori per il giocatore. Miglior giocatore nel tennis italiano, n.6 nel ranking ATP, n.4 del tabellone, la sfortuna ha voluto che si ritirasse ancor prima di scendere in campo a giocare al secondo Masters 1000 a Miami.

Chi sfideranno gli italiani rimasti in campo?

Dunque senza Berrettini e Musetti sono tre gli italiani rimasti in campo: