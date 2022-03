In arrivo su YouTube film, serie TV e programmi TV gratis

E’ arrivata la notizia ufficiale che ha fatto tremare i grandi dello streaming (Netflix, Apple TV e Disney+): YouTube ha annunciato ufficialmente che i suoi utenti potranno guardare serie Tv, programmi televisivi e film gratuitamente con annunci pubblicitari. Prima era Disney+ a proporre una formula più economica che prevede l’utilizzo delle pubblicità per fare in modo che aumenti il numero di iscritti; ma adesso YouTube farà il suo debutto in maniera totalmente gratuita e con il solo utilizzo delle pubblicità. La cattiva notizia è che momentaneamente questa formula è stata applicata solo negli Stati Uniti e in base alle informazioni fornite dai dati Nielsen, si tratta di 135 milioni di utenti connessi. Si spera che ben presto questa possibilità venga data anche agli utenti italiani.

YouTube: perché dare la possibilità di guardare film, serie TV e programmi TV gratuitamente?

A quanto pare YouTube è interessato ad inserirsi nel settore dello streaming e ha messo in pratica questa manovra per cominciare a vedere quali risultati si potrebbero ottenere. Vediamo di seguito cosa ha dichiarato la società sul suo blog: “YouTube è in prima linea nel passaggio dei consumatori alle visualizzazioni CTV come la principale piattaforma di streaming supportata da pubblicità con i contenuti che le persone apprezzano e i creatori che amano. E ora gli spettatori statunitensi per la prima volta potranno guardare gratuitamente intere stagioni di programmi TV su YouTube con annunci. Ora puoi trasmettere in streaming quasi 4.000 episodi dei tuoi programmi TV preferiti, inclusi Hell’s Kitchen, Andromeda, Heartland e altri” – e ha continuato – “YouTube ha anche oltre 1.500 film di Disney Media & Entertainment Distribution, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate, FilmRise e altri. I nuovi titoli di marzo includono Gone in Sixty Seconds, Runaway Bride e Legally Blonde, che ora sono disponibili per lo streaming gratuitamente con annunci pubblicitari”.

YouTube intimorisce i grandi colossi

Insomma questa notizia sicuramente ha un po’ intimorito i colossi dello streaming e creato un grande interesse negli utenti e si pone sicuramente in una posizione di contrasto rispetto al recente aumento dei prezzi di Netflix.