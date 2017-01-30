Maturità 2017 materie seconda prova: latino al Classico, matematica allo scientifico

Esami di maturità 2017, il Miur annuncia le materie della seconda prova: ultimo anno con le vecchie regole (forse)

Il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha annunciato le materie della seconda prova degli esami di maturità 2017. Gli studenti del Liceo scientifico possono tirare un sospiro di sollievo perché se la vedranno con gli esercizi di matematica e non con quelli di fisica così come lasciavano intendere i rumors degli ultimi giorni. Al Classico la seconda prova della maturità 2017 sarà lo scritto di latino, mentre al Linguistico è stata scelta lingua 1, ovvero quella più studiata nel corso dell’anno scolastico.

Le materie della seconda prova per gli altri istituti sono economia aziendale per il Commerciale, scienze umane per il Liceo delle scienze umane, mentre diritto ed economia per quelli con opzione economico sociale. Come annunciato dal ministro Fedeli la seconda prova della maturità 2017 per il Liceo artistico sarà discipline artistiche e progettuali; teoria, analisi e composizione al Liceo musicale; tecniche della danza al Coreutico. Proseguendo con i restanti indirizzi le materie per l’esame di maturità 2017 sono: economia aziendale per Amministrazione, Finanza e Marketing; Discipline turistiche e aziendali per Turismo; Impianti energetici, disegno e progettazione per Meccanica, Meccatronica ed Energia; Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per Trasporti e Logistica; Topografia per Costruzioni, Ambiente e Territorio. Infine ecco tutte le info sulla seconda prova per il Professionale: Scienza e cultura dell’alimentazione per l’Alberghiero; Tecniche professionali dei servizi commerciali per Servizi commerciali; Tecniche di produzione e di organizzazione per gli studenti del corso Produzioni industriali e artigianali; Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva per Produzioni industriali e artigianali.

La data della seconda prova della maturità 2017 è giovedì 22 giugno. Non vi sono ancora modifiche, gli studenti dovranno affrontare tre prove scritte, l’ultima resta sempre il quizzone. Il voto minimo (che include anche l’esame orale) è di 60/100, i migliori possono ricevere la lode. La maturità 2018 forse avrà solo due prove. La commissione d’esame per la maturità 2017 non cambia, ci saranno un presidente e tre membri esterni e tre membri interni. In bocca al lupo maturandi!