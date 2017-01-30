Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Pomodoro senza gusto? Ci pensa la scienza

Redazione Avatar

di Redazione

30/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il pomodoro è ricco di vitamine (soprattutto C), ha proprietà antitumorali per prostata e colon stimola la diuresi, previene l'osteoporosi, con il beta carotene protegge occhi e vista ma più in generale la pelle dagli effetti dell'invecchiamento. Eppure negli anni a causa dei molti incroci e ricerche per potenziarne la crescita ha perso una delle sue caratteristiche, il sapore. Ora un’équipe di scienziati dello Florida University sta lavorando per restituire al pomodoro la sua peculiarità. La squadra di ricercatori, guidati da Harry Klee, in un recente studio ha confermato di aver individuato tutti i caratteri che sono responsabili del sapore nel pomodoro, originario Centro e Sud America ancora prima del grande Impero Romano. Non più quello in batteria delle grandi produzioni commerciale, delle selezioni e degli incroci, ma il suo gusto naturale, quello che aveva almeno fino alla II Guerra Mondiale e senza modificazioni genetiche. Per la ricerca sono stati assaggiati ben 101 tipi di pomodoro e sono state analizzate chimicamente e geneticamente 398 varietà, sia quelle naturali che quelle selvatiche: così sono stati isolati 13 componenti legate strettamente al sapore e che sono spariti o comunque calati nelle moderne produzioni. Così ora verrà creato in laboratorio un nuovo pomodoro più ricco di gusto, anche se serviranno almeno 3-4 anni per avere un risultato concreto e per procedere con una produzione su scala mondiale.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Maturità 2017 materie seconda prova: latino al Classico, matematica allo scientifico

Articolo Successivo

Riskometer l’app che calcola il rischio di ictus e infarto: come funziona?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

Intervista.it spiega: cos’è il brand storytelling e perché investire in un’intervista per rafforzarlo

22/10/2025

Auto ibride: come comprare un buon usato

Auto ibride: come comprare un buon usato

29/11/2024

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

Revisione dell’automobile: gli interventi da effettuare preventivamente

25/10/2023