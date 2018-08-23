Maurizio Di Battista: storia finita tra il comico e Alessandra Moretti. Ora si pensa solo alla piccola Anna

Storia d'amore arrivata al capolinea quella tra il comico Maurizio Di Battista e l'attrice Alessandra Moretti. I due hanno deciso di chiudere la loro relazione e ad annunciarlo è stato proprio l'umorista.

IL MESSAGGIO DI ADDIO

Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati dopo due anni e mezzo. Ad annunciarlo è stato l'attore che, sul suo profilo Facebook, ha postato un videoclip indirizzato a tutti i suoi fan: “Buongiorno a tutti, devo dire una cosa molto importante. Siccome io con voi ho condiviso sempre tutto, le cose belle e quelle meno belle, oggi condivido con voi una cosa bruttissima ma purtroppo fa parte della vita di tanti” - continua Di Battista - “Su Facebook è stata seguita la nascita della storia con la signorina Alessandra Moretti, la nascita della signorina splendida Anna e tutto quello che ne è seguito. Purtroppo le storie finisco e la storia con la signorina Alessandra Moretti purtroppo per vari motivi, per colpa mia, questo lascia il tempo che trova, è finita”.

Inoltre, l'attore dice: “Capita, a me è capitato molto spesso ma cosa dobbiamo fare? Rimane la signorina Anna che è la cosa più bella, alla quale cercheremo di dare tutto quello che ci siamo levati noi”.

LA REAZIONE DEL COMICO DOPO UN POST AL VELENO DELLA MORETTI

Per dovere di cronaca va detto che il video è stato pubblicato in seguito a un post che l'attrice aveva scritto qualche ora prima sul famosissimo social. La Moretti parlava di tradimenti e alcune situazioni legate alla figlia Anna, avuta con Di Battista il 4 agosto del 2016.

Che la storia sia finita in rapporti non buonissimi lo si intende anche da una foto che Alessandra Moretti ha edito su Instagram proprio nel giorno del compleanno della piccola, al fianco della quale c'era questa didascalia: “E nessun altro”.