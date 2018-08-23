Home Intrattenimento Uomini e Donne potrebbe perdere Tina Cipollari

di Redazione 23/08/2018

Tina Cipollari potrebbe non partecipare alla nuova edizione di 'Uomini e Donne', che dovrebbe iniziare il prossimo 10 settembre. L'ULTIMATUM DI TINA A MARIA DE FILIPPI Da molti anni, nel dating show di Canale 5, Tina Cipollari è diventata un'icona del programma condotto da Maria De Filippi. Con il suo fare da vamp e la lingua sempre tagliente verso i tronisti e le corteggiatrici, la 52enne, quest'anno, potrebbe non riconfermare la sua presenza. La Cipollari ha partecipato a 'Uomini e Donne' prima da corteggiatrice e poi da tronista nel lontano 2000. Sono diciotto anni che è parte integrante del cast del programma, ma per il lancio della nuova edizione molti mettono in dubbio la sua presenza. A quanto pare, Tina Cipollari ha dato un ultimatum a Maria De Filippi, in quanto voci di corridoio danno per certa la partecipazione del tronista Giorgio Manetti. Secondo l'opinionista, il 'cavaliere toscano' sarebbe solo in cerca di visibilità e non del vero amore. Tutti hanno amato la storia tra Manetti e Gemma Galgani, che è terminata dopo molti mesi di pura passione. ANCHE GEMMA E DANIELONA CONTRO GIORGIO Dopo l'aut – aut di Tina Cipollari a schierarsi contro un eventuale trono over di Giorgio Manetti sono la sua ex Gemma, la dama di Torino e Daniela Rinaldi. Secondo 'Danielona', infatti, il toscano sarebbe un vero e proprio furbetto, come da lei definito. L'opinionista del pubblico, che milita a 'Uomini e Donne' dal 1997, ha dichiarato su Manetti: “Il cavaliere appena rimane in silenzio per una settimana trova sempre qualcosa di nuovo per apparire. Insomma, una persona disposta a tutto pur di rimanere al suo posto nel programma”.

