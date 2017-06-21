Max Biaggi operato di nuovo dopo l’incidente: il motociclista in rianimazione

Le ultime news sulle condizioni di salute di Max Biaggi non sono positive. Il motociclista è rimasto vittima di un incidente in moto lo scorso 9 giungo 2017. Ieri per il campione di motociclismo è stata una giornata cruciale perché è stato operato all’altro polmone. Dopo l’operazione Max Biaggi è rimasto in rianimazione e resterà in terapia intensiva altri 10 giorni. La caduta sul circuito del Sagittario poteva essere fatale per il motociclista ricoverato al San Camillo di Roma. In un primo momento i medici del nosocomio avevano riscontrato lesioni solo ad un polmone, poi la scoperta e il nuovo e delicato intervento.

Si tratta di news non ufficiali perché la famiglia preferisce mantenere il massimo riserbo sulla vicenda. Tuttavia pare che il nuovo intervento sia riuscito alla perfezione, nonostante le condizioni critiche, la fibra del campione Max Biaggi è forte. Insieme a lui c’è la famiglia e la fidanzata Bianca Atzei che ha annullato tutti i concerti e gli impegni e vive al capezzale del compagno. Un atteggiamento che piace ai fan del motociclista che invece hanno criticato Eleonora Pedron. L’ex compagna di Max Biaggi e madre dei suoi figli, in questi giorni sta postando su Instagram delle sexy foto in costume da Miami, mancando di rispetto al campione.

La delicata operazione a cui è stato sottoposto Max Biaggi era necessaria perché la falda del pneumotorace destro presentava un incremento. Dopo il drenaggio toracico i medici hanno potuto eseguire l’intervento in anestesia totale. Solo due giorni fa le ultime notizie con i primi miglioramenti, Max Biaggi infatti riusciva a respirare senza l’ossigeno, ma i medici continuano ad essere molto cauti. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente importanti novità e il trasferimento in reparto. Il motociclista è stato sei volte campione del mondo ma adesso c’è una corsa che deve vincere, quella della vita. In bocca al lupo Max Biaggi!