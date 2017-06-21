Alena Seredova sorride dopo la separazione: la frecciatina all’ex marito Buffon

Alena Seredova per molto tempo è stata presa di mira dal gossip. Oggi però l’ex moglie del portiere Gianluigi Buffon sorride perché si è lasciata alle spalle la triste vicenda del tradimento. La modella ceca ha deciso di raccontare l’inferno che ha vissuto attraverso le pagine del settimanale Chi. Nella lunga intervista ad Alena Seredova non si parla solo del matrimonio naufragato con Buffon a causa di Ilaria D’Amico, ma affronta un percorso a tappe che parte dall’infanzia e la porta a calcare le passerelle di tutto il mondo. Successivamente arriva l’amore e quella famiglia del Mulino Bianco che in tanti le invidiavano. Una coppia solidissima quella di Buffon e Alena sino al 2014, quando il portierone della Juve ha trovato conforto tra le braccia della giornalista sportiva Ilaria D’Amico.

Alena Seredova sul settimanale Chi ha lanciato una frecciatina all’ex marito che, secondo la modella, ha aspettato molto tempo prima di decidere di sposarla. Un segnale che la modella ceca aveva sottovalutato, oggi però ha resettato tutta la memoria di quegli anni bui, proprio come si fa con un computer troppo pieno che non si avvia più. Eppure il continuo rimandare il matrimonio ha lasciato una profonda ferita nel cuore di Alena che si è riaperta quando è arrivata la separazione. Inevitabilmente le scelte di Buffon hanno ferito anche i figli e creato un trauma. Per Alena è stato piuttosto difficile avere la forza per rialzarsi.

La vita però è fatta di alti e bassi e dopo aver toccato il fondo la modella Alena Seredova ha confessato di aver trovato la giusta adrenalina per reagire. L’ex moglie di Buffon come tutte le donne separate ha molti problemi, per esempio non è vero che vanno tutti d’amore e d’accordo ed è convinta che chi parli di famiglie allargate stia mentendo spudoratamente. Intanto pare che ci sia qualcuno disposto a farle tornare il sorriso per sempre, Alessandro Nasi, il manager di cui Alena è molto innamorata e che lei considera ‘un regalo della vita’.