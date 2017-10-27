Maxi rissa a Caserta, picchiato il figlio di Francesco Schiavone

Unatra ragazzi potrebbe nascondere dei retroscena criminali. Ieri sera infatti è picchiato ildi. La Dda di Napoli al momento sta indagando sull'accaduto al fine di scoprire cosa sia realmente successo in una delle discoteche di Caserta.La criminalità nel napoletano ha sempre avuto un ruolo quasi determinane nella vita di chi abita. Non molto tempo fa si è parlato di una possibile guerra tra clan e quanto avvenuto ieri sera ane sembra un piccolo assaggio. Oggi le testate nazionali stanno raccontando laavvenuta nella discotecain Campania, o per meglio dire a. Sembrava un tranquillo giovedì sera quando il locale è diventato lo scenario di una rissa di gruppo. Cosa abbia animato la rissa al momento non è chiaro ma sembrerebbe che le maggiori attenzioni si siano concentrate sul figlio di. Il ragazzo sarebbe stato picchiato quasi selvaggiamente.Quanto accaduto ieri sera durante unain discoteca come abbiamo appena accennato non è stato reso noto dalle forze dell'ordine. L'unica notizia certa al momento è che uno dei sette figli di, ovvero, è stato barbaramente picchiato. Sembrerebbe inoltre che la polizia Dda dinel corso di queste ore abbia già sequestrato le telecamere a circuito chiuso del locale di Caserta. Secondo i fatti, arresto e poi assolto dalle accuse nel 2012 e sottoposto a regime di sorveglianza speciale fino al dicembre 2016, sarebbe stato picchiato dal nipote di un camionista di. I motivi della lite però al momento restano ignoti. Per questo motivo gli inquirenti di Napoli temono seriamente una vendetta da parte del clan Schiavone nell'arco dei prossimi giorni.