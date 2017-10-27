Caricamento...

Lettera35

Ora solare, sabato notte lancetta indietro di un’ora

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2017

Tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017 torna l’ora solare: si recupera un’ora in più rispetto all’orario legale, occhio al jet lag

Ora solare tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 201: cos’è e come funziona

Oltre ad essere il Ponte di Ognissanti, questa settimana, anzi questo weekend è importante per il cambio dell’ora. Tra sabato 28 ottobre 2017 e domenica 29 ottobre 2017 torna l’ora solare. Il cambio dell’ora di ottobre è accolto con gioia, visto che permetterà di dormire e recuperare un’ora in più. Infatti, le lancette dell’orologio verranno rimesse indietro di un’ora alle 3 del mattino, che diventeranno le 2 di notte. L’ora legale tornerà nell’ultima domenica di marzo 2018.

Ora solare tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017, come combattere il jet lag

Ovviamente, quando si parla di cambio tra orario legale e ora solare ci  può essere un po’ di confusione, non tanto per riportare la lancetta dell’orologio un’ora indietro, quanto per il jet lag. Ormai, il nostro organismo è abituato ai ritmi precedenti e i primi tempi ci si può svegliare un’ora prima della sveglia per andare al lavoro o a scuola. E’ una situazione temporanea, ma è bene seguire una dieta bilanciata, bere molta acqua per mantenersi idratati e mangiare in orari stabiliti e regolari, al fine di facilitare il cambiamento e il regolare ritmo sonno-veglia. Inoltre, è meglio cenare leggero e non cedere alla tentazione di rendere i pasti serali pesanti o troppo abbondanti.

Ora solare ottobre 2017, perché si differenzia dall’ora legale

In primavera si passa all’ora legale per ottimizzare l’uso della luce solare e consumare meno energia elettrica. Portando le lancette avanti, si sfrutta maggiormente la luce naturale del mattino e si guadagna un’ora di luce per la sera, visto che l’illuminazione elettrica verrà accesa più tardi. Quando i giorni si accorciano, in autunno inoltrato, è il momento di passare all’ora solare.  
Maxi rissa in discoteca, coinvolto il figlio di Francesco Schiavone

Primo robot a ricevere cittadinanza, chi è l’androide Sophia

