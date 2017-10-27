Ora solare, sabato notte lancetta indietro di un’ora

Ora solare tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 201: cos’è e come funziona

Ora solare tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017, come combattere il jet lag

Ora solare ottobre 2017, perché si differenzia dall’ora legale

Tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2017 torna l’ora solare: si recupera un’ora in più rispetto all’orario legale, occhio al jet lagOltre ad essere il, questa settimana, anzi questo weekend è importante per il cambio dell’ora. Tra2017 torna l’Il cambio dell’ora di ottobre è accolto con gioia, visto che permetterà di dormire e recuperare un’ora in più. Infatti, le lancette dell’orologio verranno rimesse indietro di un’ora alle, che diventeranno le. L’ora legale tornerà nell’diOvviamente, quando si parla ditraci può essere un po’ di confusione, non tanto per riportare ladell’, quanto per il. Ormai, il nostro organismo è abituato ai ritmi precedenti e i primi tempi ci si può svegliare un’ora prima della sveglia per andare al lavoro o a scuola. E’ una situazione temporanea, ma è bene seguire una dieta bilanciata, bere molta acqua per mantenersi idratati e mangiare in orari stabiliti e regolari, al fine di facilitare il cambiamento e il. Inoltre, è meglio cenare leggero e non cedere alla tentazione di rendere ipesanti o troppo abbondanti.In primavera si passa all’ora legale per ottimizzare l’uso della luce solare e. Portando le lancette avanti, si sfrutta maggiormente ladele si guadagnadiper la sera, visto che l’verrà accesa più tardi. Quando i giorni si accorciano, in autunno inoltrato, è il momento di passare all’ora solare.