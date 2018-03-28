Home Intrattenimento Meghan Markle foto hot, dopo lo scandalo i rumors sulla gravidanza

di Redazione 28/03/2018

L'attrice Meghan Markle ancora una volta protagonista dei tabloid inglesi, i quali la settimane parlano del fatidico staccandolo "Meghan Markle foto hot"... Un qualcosa che di certo non è piaciuto alla regina Elisabetta dato che dopo le news riguardanti lo scandalo arrivano pure i rumors sulla gravidanza. Il principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle Per me sei un fai non si fa altro che parlare del principe Harry sposa l'attrice Meghan Markle, tanto che questo è il sindaco mi diventato uno degli eventi più attesi della Primavera 2018, intendo ovviamente all'arrivo del terzo royal baby che stanno aspettando William e Kate. In un primo momento la regina Elisabetta si è subito mostrata favorevole alle nozze, anche se qualcuno ha notato che il consenso da parte della nonna del principe Harry in un certo qual modo non era festoso come quello dato a loro predecessori il fratello William e la Duchessa di Cambridge. Ad aggravare la posizione ecco che arriva lo scandalo Meghan Markle causato da alcune foto hot che fa tremare la corona. Meghan Markle in topless, scandalo a Buckingham Palace Il magazine Chi, fresco di stampa dato che uscita oggi in edicola come ogni settimana, ha pubblicato delle foto che ritraggono ha Megan Markle durante delle scene particolari di "CSI: New York" e "Fringe"... La prima foto hot di Megan Merkel la mostra in lingerie all'interno di un albergo, mentre la seconda durante un provino della serie che abbiamo appena menzionato, Fringe, mentre tiene una pistola in mano. Ma questo potrebbe essere soltanto l'inizio di un susseguirsi di foto che potrebbero essere pubblicate a breve della Futura principessa, Dato che alcuni rumors raccontano della presenza di alcune foto di Meghan Markle in topless, tanto che la regina Elisabetta non sappia ancora come potere correre ripari... Anche se qualcuno parla già di impossibile impedimento al matrimonio del principe Harry. Quarto royal baby in arrivo a Buckingham Palace: Meghan Markle incinta? A breve potremmo ricevere finalmente il lieto annuncio riguardante la nascita del terzo royal baby che nascerà dal matrimonio tra il principe William e la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ma non solo... E se nel 2018 arrivasse anche il quarto royal baby? Alcune news pubblicate dai tabloid inglesi voglio anche Meghan Markle incinta. Nel corso delle ultime ore si sono diffusi alcuni rumors sulla gravidanza di Meghan Markle. A quanto pare la futura principessa e moglie di principe Harry potrebbe arrivare all'altare insieme a un tenero pancino... Qualora i rumors della gravidanza dovesse essere confermato, la regina Elisabetta sarà pronta a gestire tutte queste novità da qui a maggio?

