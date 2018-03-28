Torino, arrestato militante Isis: allerta terrorismo

La notizia è di pochi minuti fa. A Torino è stato arrestato un italo-marocchino di 23 anni militante dell'Isis. Gli inquirenti ritengono che sia l'autore del primo testo di propaganda scritto in italiano. Sale l'allerta terrorismo.

Terrorismo: arresto e perquisizioni a Torino

Questa mattina a Torino un uomo è stato arrestato. Si tratta di Elmahdi Halili, un italo-marocchino di 23 anni accusato di “Partecipazione all’associazione terroristica dello Stato Islamico”. L'allarme terrorismo nel nostro paese non è mai così elevato come adesso. Fino ad oggi la nostra nazione è l'unica che non è stata presa di mira dai terroristi, l'ultimo attacco ad un supermercato in Francia. L'Italia è considerata come un punto di arrivo e una base strategica per programmare attacchi in Europa ma la situazione si sta evolvendo e c'è molta preoccupazione. L'arresto di oggi comunque è una prova del fatto che in Italia le misure anti-terrorismo siano efficienti.

Chi è Elmahdi Halili?

Elmahdi Halili è considerato a tutti gli effetti l'autore del primo testo di propaganda in italiano. Oltre al 23enne sono stati fermati cittadini italiani convertiti e altri stranieri con l'accusa di aver avviato una campagna di radicalizzazione sfruttando il web. Le forse dell'ordine in queste ore sono impegnati con le perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati con sequestro di alcuni oggetti. L'operazione partita da Torino interessa anche Milano, Napoli, Modema, Bergamo e Reggio-Emilia. Ma sono attesi nuovi dettagli dopo la conferenza stampa.

I foreign fighters sono ovunque e spesso si tratta di persone insospettabili che si sono lasciate “conquistare” dal “fascino” delle teorie degli integralisti islamici. In molti casi i loro proclami sono fittizi e non riconducibili al Corano perché frutto di visioni distorte dell'interpretazione delle letture come il caso dell'Imam di Foggia che diceva ai bambini di uccidere i miscredenti.