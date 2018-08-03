Home Salute Melanoma agli occhi: dopo i 60 anni attenti ai segnali della vista

Melanoma agli occhi: dopo i 60 anni attenti ai segnali della vista

di Redazione 03/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il melanoma agli occhi è una malattia rara, che coinvolge all'incirca 400 italiani ogni anno. Molte volte non si palesa sintomi chiari, ma ci sono molti dei segnali da non dover prendere sottogamba. Nella maggior parte dei casi le cellule malate trasmettomo metastasi in altri organi, soprattutto al fegato, portando difficoltà anche la vita del paziente. Occorre indirizzarsi ad una diagnosi precoce ed è importante trattare la malattia per preservare quanto più possibile la vista. Melanoma agli occhi: le cause Martina Angi, responsabile del servizio di Oncologia Oculare all’Istituto Nazionale Tumori (INT) di Milano ha spiegato «Il melanoma è dovuto alla proliferazione incontrollata dei melanociti, le cellule pigmentate del nostro organismo. Può svilupparsi da un neo già presente o insorgere de novo. Negli occhi, può manifestarsi sulla superficie (melanoma congiuntivale) o all’interno del bulbo oculare (melanoma uveale)». Il corso biologico del melanoma congiuntivale somiglia a quello del melanoma della pelle, viceversa il melanoma uveale ha caratteristiche particolari. Il melanoma uveale “dirama” metastasi servendosi dei vasi sanguigni e può portarle fino al fegato. Di solito deve passare un periodo tra le terapie oculari e lo sviluppo delle metastasi, dal momento che è strettamente necessario un follow-up mirato e importante per il paziente Melanoma agli occhi: prevenzione e campanelli d'allarme Grazie ai progressi in materia di tecnologie oculistiche di imaging, consentono lo studio molto più dettagliato che non invade provocando le lesioni del fondo oculare. Inoltre permette di distinguere i comuni nei coroideali, forme benigne di cui soffre il 5 per cento della popolazione. Ci sono casi in cui il tumore si palesa come fosse una macchia scura o una lesione diramata con vasi sanguigni sulla superficie dell’occhio o volendo anche sull’iride. O anche si manifesta all’interno dell’occhio e provoca dei sintomi non molto specifici, ma potrebbe calare vista o vedere dei lampi luminosi.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp