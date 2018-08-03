Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Spread a 250: calano tutte le borse europee

Redazione Avatar

di Redazione

03/08/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Torna a essere preoccupante lo spread per l'Italia. Il differenziale Btp-Bund continua a salire, con Milano che offre la peggior prestazione europea in ambito di Borse, e raggiunge il picco massimo, dopo che era regolarmente sceso. Spread a 250 punti base è il dato piuttosto preoccupante che riguarda l'Italia; tuttavia, tutti i mercati del vecchio continente viaggiano su dati essenzialmente negativi, dopo che c'è stato l'avvio di Wall Street. Male molti indici italiani, soprattutto bancari.

In calo le maggiori piazze europee

Dopo l'avvio di Wall Street e i primi dati macroeconomici di giornata del mercato statunitense, iniziano le problematiche dei mercati del vecchio continente. Tutte le maggiori piazze europee hanno lasciato sul terreno diversi punti in percentuale, nonostante la peggiore prestazione sia stata offerta da Piazza Affari. Francoforte ha perso l'1,6%, Londra e Madrid hanno perso un punto in percentuale mentre Parigi ha provato a contenere le perdite, con un calo dello 0,7%.

La situazione italiana e lo spread a 250

La peggiore tra le situazioni europee è proprio quella italiana; Piazza Affari di Milano è la peggiore piazza europea, con l'indice Ftse Mib in flessione dell'1,8%. Non solo: la preoccupazione peggiore deriva dallo spread a 250 punti base. Il differenziale Btp-Bund ha toccato, in apertura, quote di 270 punti poi stabilizzandosi intorno a 260, mentre il rendimento delle scorse ore era proprio intorno al sopraccitato dato. A pesare, particolarmente, non soltanto i dazi ma il rendimento negativo dei maggiori titoli nazionali, tra cui bancari. Tenaris in asta ha avuto un calo teorico del 7,5%. Poste è invece in flessione del 5%, mentre leggermente minore è il calo di Saipem: -4,9%. Queste le maggiori perdite dei titoli italiani, mentre da registrare è anche la flessione dei principali titoli bancari italiani: Unicredit ha perso il 4%, Banco Bpm il 3,8% mentre IntesaSanPaolo ha perso il 3,5%. L'unico dato positivo è quello di Ferrari, che ha guadagnato un punto in percentuale. Per quanto riguarda, invece, ancora il dato dello spread: esso ha raggiunto i picchi massimi che non venivano toccati da metà giugno, con il rendimento decennale che tocca di nuovo il valore del 3%.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Melanoma agli occhi: dopo i 60 anni attenti ai segnali della vista

Articolo Successivo

Sindaco Paolo Montagna di Moncalieri: identificati gli aggressori di Daisy

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025