Meteo: Festa della mamma sotto l'ombrello, arriva il ciclone islandese

di Redazione 12/05/2018

Il Meteo.it ha annunciato che la Festa della mamma sarà una giornata "bagnata" a causa di un nuovo ciclone in viaggio verso l'Italia, proveniente dall'Islanda e che arriverà nel tardo pomeriggio di domenica sulle regioni centro-settentrionali del nostro Paese. Le temperature scenderanno A dare le previsioni Antonio Sanò, in persona, direttore e fondatore del sito; il tempaccio è previsto per tutta la prossima settimana con temporali giornalieri e temperature in diminuzione; si salverà dal maltempo in arrivo solo il Sud dell'Italia. Il maltempo è previsto già nella giornata di oggi ma solo per alcune regioni come: Piemonte e Lombardia, e poi le Alpi, le Prealpi, l'Appennino centro-meridionale, e il territorio del Gargano. Festa della mamma nella bufera Colpito tutto il Nord domani con temporali improvvisi e violenti, maltempo anche sulla Liguria e come già detto da sabato anche sul Piemonte con nubifragi, forte vento di Libeccio e un freddo vento di Tramontana. Temperature sotto i 20° per tutta la settimana costringeranno gli italiani a rispolverare maglioncini e giacche. Una Festa della mamma quindi da festeggiare tra le mura domestiche o al cinema. La festa delle mamme ha origini lontane La giornata che celebra la maternità accomuna tutti i Paesi del Mondo, ma quali sono le origini di questa ricorrenza? In effetti ha origini molto lontane nel tempo; essa risale all'epoca delle popolazioni politeiste sparse nelle varie zone del Pianeta che usavano celebrare a primavera le divinità di sesso femminile che propiziavano la fertilità delle donne e della terra con la buona riuscita dei raccolti e anche di figli sani a ogni parto. Nell'antica Grecia a primavera avevano luogo le celebrazioni in onore della dea Rea, madre di tutti gli Dei e simbolo della maternità greca; mentre gli antichi Romani festeggiavano per un'intera settimana la dea Cibele, protettrice della natura e di tutte le madri romane.

