Meteo, sarà una settimana da caldo record

di Redazione 14/06/2017

L'estate comincerà ufficialmente solo martedì prossimo, 21 giugno, ma intanto questa si annuncia come una delle settimane più calde dell'anno. Merito, o colpa a seconda di come lo si interpreti, dell'anticiclone Giuda, in arrivo dall'Africa con il suo carico di caldo record che è pronto a colpire moltissime città italiane. Arriva direttamente dal deserto del Sahara e la presenza su tutta la nostra penisola dell'alta pressione non fa che aumentare la sua potenza, con una cappa di umidità soffocante pronta a colpire soprattutto le grandi città italiane. Così nei prossimi giorni ci saranno punte di caldo fino a 38 gradi di giorno (ma il corpo ne percepirà almeno 40) e di 35 la notte specialmente sulla Pianura Padana perché non può avere il beneficio del mare. I meteorologi prevedono le punte massime di caldo in provincia di Mantova, Pavia e Cremona ma anche nel barese, foggiano e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna con le temperature che arriveranno vicine alla fatica soglia dei 40 gradi. Un po' di frescura è in arrivo solo per il Nord Est dove grazie alle fresche correnti atlantiche, potrebbe esserci qualche temporale. Invece sono attesi 36 gradi a Bologna, 35 a Firenze, 34 a Milano e fino a 33 gradi a Roma. In base alle previsioni il caldo dovrebbe calare verso il fine settimana, in particolare da sabato 17 giugno, con una media compresa tra i 3 e i 6 gradi su tutta l'Italia.

