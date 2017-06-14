Home Scienza e Tecnologia Iphone 8, nuove immagini e prezzo

Iphone 8, nuove immagini e prezzo

di Redazione 14/06/2017

Molti danno per certa la presentazione di iPhone 8 a fine settembre, rispettando le classiche scadenze di Apple, anche se in base alle ultime news di tecnologia il lancio sul mercato potrebbe slittare ad inizio 2018 oppure più avanti in corrispondenza con l'arrivo del nuovo sistema operativo iOS 11. Sono molte le spiegazioni che gli analisti danno di questo possibile ritardo. Da una pare ci sono quelle logistiche e nell'assemblaggio del melafonino, perché Apple avrebbe ordinato a Samsung la produzione di almeno 70 milioni di display OLED e potrebbe alzare la richiesta fino a 95 milioni ma c'è bisogno del tempo tecnico per realizzarli. Inoltre ci sarebbero problemi nell'integrazione del tasto Home e della fotocamera frontale sotto il display. Così il tasto Home potrebbe essere sostituito da un'area funzioni copiata da quella che è stata montata sui nuovi MacBook Pro mentre la fotocamera frontale potrebbe diventare doppia. Ma ci sono anche motivi economici dietro al ritardo. Apple ha confermato un calo generale nella vendita degli smartphone e sa che il pubblico si aspetta moltissimo da iPhone 8 anche perché cadrà nel decennale della produzione del primo modello e quindi non può sbagliare. Ecco perché nelle ultime ore sono spuntate su Reddit alcune foto 'rubate' (forse volontariamente per aumentare la curiosità) del melafonino: appare interamente in vetro bordato in allumini e cornice molto sottile del display, doppia batteria per garantire una grande autonomia, ricarica wireless e tecnologia di riconoscimento facciale. E nel pannello posteriore sarebbe confermata la doppia fotocamera posizionata verticalmente. Al momento non sappiamo ancora nulla del prezzo di iPhone 8 che verrà comunicato direttamente da Apple in occasione della presentazione mondiale.

