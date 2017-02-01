Migliori Pc Game 2017, videogiochi in uscita a febbraio 2017 per PS4 e Xbox One
di Redazione
01/02/2017
Per gli appassionati di Pc Game, il 2017 è l’anno giusto: sono tantissimi i videogiochi in uscita durante il mese di febbraio, perché è un intermezzo tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera: è il momento propizio per selezionare i migliori Pc Game del 2017, in quanto il settore gaming e tutto quello che riguarda giochi ruota attorno a ciò che accade in questo determinato periodo dell’anno. Questo mese saranno messi sul mercato una vasta gamma di titoli per PS4, Xbox One e PC, tra i quali quelli più attesi. Quali sono i videogame in uscita a febbraio 2017? Le consolle PlayStation 4 (o PS4) e Xbox One hanno guadagnato terreno, grazie anche alla svista della Nintendo Wii che ha solamente prodotto un grave ritardo difficile da recuperare. I migliori videogiochi in uscita per queste piattaforme hanno dei titoli altisonanti: Rise &Shine 2, Road Redemption e Gravity Rush, assieme a Resident Evil 7, Biohazard. Nomi già noti grazie alle anteprime del periodo natalizio, ma sicuramente tra i migliori videogame più venduti di febbraio 2017. Abbiamo reso noti i nomi dei migliori videogiochi del 2017 per PS4 e Xbox One, ma quali sono i migliori Pc Game in uscita a febbraio 2017? Ormai gli utenti fanno sempre più uso di dispositivi tecnologici digitali, ovvero tablet e smartphone. Pochi videogame per Pc, ma molti siti in cui sembrerà di stare in una sala giochi online e concedersi qualche ora di relax e divertimento. Un nome su tutti, però, non deve passare inosservato, ovvero Halo Wars 2: il titolo della IP di Microsoft far il suo debutto sia su Xbox One e Pc; secondo le premesse, questo gioco di strategia in tempo reale la farà da padrone per tutto il mese. Non per niente, gli sviluppatori per il lancio di questo videogame stanno organizzando un evento live in streaming in cui gli utenti potranno interagire con chi ha creato il game in tempo reale.
