McDonald’s Lavora con Noi 2017 Roma e Milano: offerte di lavoro e posizioni aperte

di Redazione 01/02/2017

Il progetto Lavora con Noi 2017 da parte di McDonald’s approda anche in Italia: aperte nuove posizioni e carriere, basta cogliere le offerte di lavoro dedicate a diplomati, laureati e giovani che hanno intenzione di avere una occupazione full time o part time a Roma e Milano. L’azienda conta di mantenere il primato nella categoria dei fast food e di battere il rivale di sempre, Burger King. Per questo la politica del brand è la continua apertura di nuovi punti vendita e quindi più opportunità di lavoro e nuove assunzioni. Il 2017 è cominciato da un mese ormai e McDonald’s ha già dato il via a una campagna di reclutamento per diplomati e laureati sia con contratto part time, sia full time. Le nuove offerte di lavoro sono principalmente destinate a chi abita a Roma e Milano in quanto i ristoranti fast food dell’azienda saranno collocati nelle due principali città italiane, la Capitale d’Italia e la capitale della moda italiana. Lavorare per McDdonald’s è un impiego temporaneo o di riserva, difficilmente dunque qualcuno dopo esser stato assunto rimane per molti anni sotto contratto con la celebre catena di fast food. Nonostante questo ci sono opportunità concrete di essere promossi e magari fare carriera all’interno dell’azienda, trasformandolo in un lavoro a tempo indeterminato. Durante le selezioni, verrà data precedenza a laureati e diplomati in quanto sono i requisiti fondamentali per essere assunti, oltre a sapere parlare perfettamente una lingua straniera come l’inglese, fondamentale a Roma e a Milano, e saper interagire con i clienti. Per candidarsi basta inviare il proprio CV nella sezione Lavora con Noi sul sito ufficiale seguendo le istruzioni di compilazione dell’apposito form. Chissà se il 2017 è l’anno fortunato per ricoprire le posizioni aperte di questi futuri ristoranti!

