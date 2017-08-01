Migranti, Medici Senza Frontiere non firma codice Ong
di Redazione
01/08/2017
Codice condotta Ong, solo Save the Children ha firmato al ViminaleSave The Children, Jugend Reptet e Medici Senza Frontiere si sono presentate ieri pomeriggio al Viminale per firmare il codice di condotta per le Ong, stilato dal Ministero dell’Interno. Alla fine, Msf e l’organizzazione non governativa tedesca si sono rifiutate di siglare l’intesa. Questo significa, secondo le nuove regole, che queste organizzazioni non governative sono fuori dal sistema organizzato per il salvataggio in mare dei migranti, soprattutto per quanto riguarda il fattore sicurezza. Secondo il ministero dell’Interno, l’adesione per mezzo della firma avrebbe consentito di essere parte di un sistema istituzionale finalizzato al soccorso in mare, all’accoglienza e alla lotta al traffico degli esseri umani, senza interferire sui principi delle singole Onlus.
MSF non ha firmato il codice condotta Ong: il motivoMSF rende noto che l’organizzazione no profit ha sempre agito nel rispetto delle norme, e si è apprezzato i grandi passi avanti fatti dal Governo. L’ONG si impegna a rispettare tutti gli altri punti, ma la difficoltà a firmare il codice di condotta è stata data dalla possibilità che la Polizia Giudiziaria possa portare armi a bordo e il divieto di trasbordo dei migranti. Anche Jugend Rettet, alla riunione convocata presso il ministero dell'Interno per la sottoscrizione del codice di condotta da parte delle Ong, a cui era presente soltanto assieme a Medici senza Frontiere e Save the Children, ha deciso di non siglare il testo. Un rappresentante della Onlus ha spiegato che secondo loro, il codice non ci aiuta a essere più produttivi e efficienti nelle operazioni di salvataggio e ad agire nel rispetto del diritto internazionale e dei principi umanitari. Save The Children, l’unica firmataria, ha comunicato che la decisione di porre la firma sul codice al Viminale è dettata dalla volontà di garantire continuità alle operazioni di salvataggio in maniera del tutto trasparente, impegnandosi a monitorare costantemente che il Codice di Condotta Ong non ostacoli le operazioni di ricerca e salvataggio in mare da parte delle organizzazioni no profit.
Articolo Precedente
Mappato Dna spugne da cucina: peggio delle feci
Articolo Successivo
Iphone 8, Wall Streat anticipa un clamoroso ritardo
Redazione