Iphone 8, Wall Streat anticipa un clamoroso ritardo
di Redazione
31/07/2017
Iphon 8, slitta il suo arrivo nel mondo del mercato internazionale. L'annuncio del clamoroso ritardo è stata anticipata da Wall Strett qualche ora fa. Che sia una strategia economica per far aumentare le richieste da parte degli appassionati di tecnologia? Brutte notizie per gli appassionati del mondo Apple che da mesi attendono l'Iphone 8. Negli ultimi giorni la nuova creazione tecnologica è stata nel mirino di diverse news e critiche, una delle quali riguarda la troppa somiglianza con il Huawei Mate 10, protagonista anche di diversi spot pubblicitari. Le cattive notizie per coloro che da tempo aspettano l'Iphone 8 però a quanto pare non accennano a diminuire. Il nuovo telefono infatti a breve doveva essere immesso nel mercato internazionale, tanto che in molti avevano cominciato a provvedere con le dovute prenotazioni nei centri Apple e non. Da Wall Streat però ecco che arriva una soffia che lascia tutti spiazzati per via di un clamoroso ritardo del prodotto. Cosa sta succedendo nell'azienda colosso della tecnologia? La news del possibile ritardo e il suo perché viene spiegato da Wall Streat sotto un aspetto tecnico.
Il clamoroso ritardo dell'Iphone 8 annunciato dal Wall StreatL'Iphone 8 ritarda il suo arrivo nel mondo del mercato internazionale? La news arriva proprio Wall Streat che secondo un analisi dei risultati Q2 del 2017 pubblicati da Cupertino ha deciso di lanciare l'allarme. Sembrerebbe infatti che la Apple attualmente abbia una carenza di fornitura tecnica, per quanto riguarda i vari materiali di assemblaggio. A questo punto non resta che chiederci: quando sarà possibile acquistare il tanto atteso e fantomatico Iphone 8?
Redazione