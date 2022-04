Milan-Bologna formazioni, a che ora inizia e dove vederla in streaming

Avvicinandosi alla fine del campionato, per il Milan – che conserva la testa della classifica nel campionato di Serie A – ogni sfida diventa importantissima e fondamentale. In virtù di alcune sfide di calendario che appaiono più difficili per la squadra allenata da Stefano Pioli, la partita contro il Bologna potrebbe rappresentare la possibilità per conquistare 3 punti per i rossoneri. Chiaramente, la sfida non è semplice, dal momento che il Bologna ha sempre dimostrato di essere agguerrito in campo e di non lasciare mai facilmente la vittoria alle avversarie. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di Milan-Bologna, relativamente a formazioni, a che ora inizia e dove vederla in streaming.

Probabili formazioni di Milan-Bologna: chi gioca?

Prima cosa che c’è da sapere, a proposito di Milan-Bologna, riguarda le probabili formazioni della sfida in questione. Le due squadre scendono in campo con i loro migliori uomini e, per quanto riguarda i rossoneri, la formazione migliore possibile dovrebbe essere confermata, con l’unico cambio rappresentato dall’assenza di Kessiè, sostituito da Tonali dal primo minuto. Per quel che concerne la formazione bolognese, invece, dovrebbero ritornare in campo dal primo minuto sia Arnautovic che Soriano, nonostante i fastidi fisici del secondo che potevano comprometterne la titolarità. Di seguito, sono indicate le probabile formazioni di Milan-Bologna:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All.: Mihajlovic.

Milan-Bologna a che ora inizia?

Milan-Bologna è il secondo posticipo della 31esima giornata di Serie A. La prima sfida in programma è Verona-Genoa, alle 18.30. Per quanto riguarda la seconda partita, invece, bisognerà attendere l’orario serale. Milan-Bologna inizia alle ore 20.45 per quanto la diretta del match sarà disponibile, per tutti gli spettatori, a partire da diverso tempo prima, seguendo i palinsesti delle diverse emittenti televisive.

Dove vedere Milan-Bologna in streaming e in televisione

Ultimo quesito per tutti gli appassionati di calcio e gli amanti della Serie A riguarda dove vedere Milan-Bologna in streaming e in televisione. Il match è uno dei tre disponibili, contemporaneamente, sia su DAZN che su Sky, per cui chi ha il doppio abbonamento potrà scegliere in base alle sue preferenze. Milan-Bologna è disponibile in streaming su DAZN, visibile su smartphone, tablet, PC e Smart TV.

Per quanto riguarda Sky, invece, il match Milan-Bologna potrà essere visto su Sky Sport Calcio HD e in streaming su Now TV.