Milano, morto dopo trapianto di cuore a Roma: donatore era cardiopatico?

Tragedia a Roma, uomo muore dopo trapianto di cuore espiantato a Milano

Milano e Roma, inchiesta per cuore trapiantato e decesso del paziente

Morto dopo trapianto di cuore a Roma, la vicenda

Morte dopo trapianto di cuore, il Centro Nazionale Trapianti: donatore non era cardiopatico

Cuore espiantato al San Raffaele da un paziente che aveva avuto un infarto, sul caso la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e l'ospedale di Milano ha avviato accertamenti interni: il Centro nazionale trapianti assicura sulla correttezza delle procedure e dell’integrità del muscolo cardiaco oggetto del trapiantoUn'inchiesta della Procura e una interna dell', in quanto, secondo il, è inaccettabile. Ci saranno immediate procedure di controllo e verifica sul caso di undopo ildi un, arrivato dalla struttura sanitaria del Milanese.Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta a Roma, passata a Milano per competenza territoriale perché l’ipotesi disi sarebbe consumato al San Raffaele di Milano. Il fascicolo è ancora a carico di ignoti. Dall'ospedale milanese fanno sapere che è in corso un accertamento interno. Ilassicura che l’era stato sottoposto a una serie di esami e risultato, quindi tutte le procedure sono state rispettate.Il cuore proveniva da un paziente 50enne morto dopo unin una piscina a Milano. L’uomo aveva dato il consenso alla. Dopo aver avuto il primo, i medici sono riusciti a far ripartire il, ma è stato tutto inutile. Successivamente, è partito l’iter per l’espianto e il trasferimento dell’organo cardiaco in elicottero al San Camillo di Roma, per essere trapiantato nel petto di un 60enne cardiopatico. Il paziente del nosocomio romano è morto due giorni dopo perIlnell'uomo che èdopo un trapianto dalla coronarografia era risultato normale, cioè nelle condizioni di essere trapiantato, secondo il direttore del Centro nazionale trapianti. A causare ildeldi Milano erano stati ie non l’. I controlli avevano poi verificato la normale funzione del cuore ed il trapianto era avvenuto nei tempi stabiliti, rispettando i protocolli degli organi da trapiantare.