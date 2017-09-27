Home Intrattenimento Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, Vittorio torna da Teresa?

di Redazione 27/09/2017

La trama de Il paradiso delle signore 2 sta diventando davvero avvincente e accattivante. Che le cose tra Pietro e Teresa vadano così lisce come l'olio? Secondo alcune anticipazioni però sembrerebbe che i guai per la coppia siano alle porte, e tutto per colpa di Vittorio... Il paradiso delle signore 2 anticipazioni, Teresa e Pietro Teresa e Pietro riescono a restare al centro della trama nonostante le storie satelliti che animano Il paradiso delle signore 2. L'attenzione di Andreina continua ad essere attirata dagli uomini sbagliati, dopo Pietro ecco che arriva Vittorio. La bella donna, ormai banchiera e imprenditrice, sembra aver messo in atto alcune vecchie tattiche del padre... Queste però non riescono ad abbindolare il pubblicitario Vittorio che, in un modo o nell'altro riesce comunque ad aiutare il Paradiso delle signore. Le nuove anticipazioni però nascondo qualche dettaglio scabroso in vista della prossima puntata. Il paradiso delle signore 2, matrimonio in bilico? La trama de Il paradiso delle signore 2 è incentrato sul fidanzamento di Pietro e Teresa. L'uomo finalmente, ha trovato il coraggio di disobbedire al segreto imposto dalla ragazza siciliana, decidendo di ufficializzare così il fidanzamento con Teresa. Il lieto annuncio però ha messo in allarme la nuova socia del Paradiso delle signore, l'ex moglie di Pietro ovvero Rose. La donna americana sembra essere disposta a tutto pur di riconquistare il cuore di Pietro... Riuscirà dunque a mettere in bilico il matrimonio con Teresa? Il paradiso delle signore 2, Vittorio punta tutto su... Nonostante i cambiamenti di trama Vittorio continua a essere uno dei personaggi principali della serie Il Paradiso delle signore 2. Il pubblicitario ha sempre spiegato di non aver mai dimenticato Teresa, ma non solo... Vittorio sembra anche intenzionato a non arrendersi. Secondo alcune anticipazioni infatti sembra che il Vittorio sia pronto a mettere in atto qualche stratagemma per allontanare Teresa da Pietro, secondo voi potrebbe riuscirci?

