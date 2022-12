Miley Cyrus torna a fare musica nel 2023: “New Year, New Miley”

Miley Cyrus anticipa nuova musica per il 2023: “New Year, new Miley”. La cantante annuncia il suo ritorno con dei poster che sono stati avvistati a Los Angeles.

Miley Cyrus anticipa nuova musica nel 2023

Miley Cyrus tornerà con nuova musica nel 2023, almeno è ciò a cui sta alludendo recentemente con poster avvistati a Los Angeles e bio di Spotify e Twitter modificate.

La cantante di “Angels Like You” ha iniziato a stuzzicare il seguito del suo ultimo album “Plastic Hearts” del 2020 con una serie di poster in giro per Los Angeles. Sui muri della città statunitense si legge lo slogan “NEW YEAR, NEW MILEY”.

Successivamente, l’ex Hannah Montana ha aggiornato la sua biografia su Spotify che adesso contiene solo la frase “NEW YEAR, NEW MILEY”, che compare sotto il numero di ascoltatori mensili sulla piattaforma, nel caso di Miley Cyrus 19.049.759: numero che la posiziona al nella top 100 degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify.

Per promuovere la nuova musica di Miley Cyrus nel modo più completo, lo slogan della cantante è stato inserito anche nella bio del suo account su Twitter @MileyCyrus.

Miley torna a lavorare con Mike Will Made It?

I fan di Miley Cyrus stanno iniziando ad avanzare le prime ipotesi sui nomi che potrebbero comparire nei crediti della nuova musica dell’artista, prevista per il 2023.

Secondo quanto osservato, sui social network gira voce che Cyrus potrebbe lavorare ancora una volta con Mike Will Made It, che ha prodotto il suo album del 2013 “BANGERZ”.

I due artisti sono recentemente apparsi insieme in una foto postata su Instagram da Rae Sremmurd con la didascalia “EAR DRUMMERS & HEAD BANGERZ”.

Nuova musica di Miley Cyrus: ritorno al successo di BANGERZ

Sebbene nulla sia confermato per il momento, l’ipotesi di una collaborazione tra Miley Cyrus e Mike Will Made It non fa una piega e potrebbe presagire il rilascio di un disco dallo stesso impatto musicale di “BANGERZ”, che tra gli altri brani contiene la hit “Wrecking Ball”, che su Spotify ha totalizzato più di 600 milioni di ascolti da quando è stata rilasciata come singolo nel 2013.

Tra le altre canzoni di grande successo contenute nel disco “BANGERZ” si menzionano anche “We Can’t Stop” e “Adore You”.

Nonostante “BANGERZ” sia stato di fatto un disco iconico per l’artista che si lasciava alle spalle Disney Channel, anche l’ultimo album in studio di Miley Cyrus è stato un enorme successo.

“Plastic Hearts” del 2020 contiene canzoni quali “Angels Like You”, “Prisoner (feat. Dua Lipa)”, “Midnight Sky”, “Heart Of Glass” e la title track “Plastic Hearts”. Tutte con centinaia di milioni di ascolti su Spotify.