Minacce Scuola Falcone di Palermo: trovato uccello con testa mozzata

di Redazione 13/07/2017

Dopo la decapitazione della statua del giudice, altra intimidazione allo Zen Allo Zen di Palermo, altre minacce verso il giudice ucciso dalla Mafia: è stato trovato stamattina un uccello con la testa mozzata. Per gli inquirenti è un chiaro messaggio intimidatorio e sul posto è intervenuta la Polizia. Non è certo il primo episodio: nei giorni scorsi è avvenuto il danneggiamento del busto di Giovanni Falcone e la sorella, per questa ragione, aveva richiesto una maggiore vigilanza nel luogo. Testa mozzata di uccello alla scuola Falcone, c’è dietro la Mafia? La scuola dedicata a Giovanni Falcone, il giudice siciliano simbolo della lotta alla Mafia, si trova in nel quartiere Zen, una zona ad alta incidenza criminale e ha subito altri danneggiamenti da quando è stata aperta, tanto che si è provveduto a fornirla di recinto e di un sistema di videosorveglianza, ma che per il momento non è funzionante. Per questo pomeriggio è attesa la visita del ministro dell’Istruzione Fedeli per un incontro privato con la preside dello Zen, Daniela Lo Verde. Sarebbe stato un senzatetto, invece, a danneggiare il cartellone con le foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino alla Scuola De Gaspari di Palermo. Il clochard con problemi psichici è stato fermato dalle Forze dell’Ordine, inchiodato dalle telecamere di sorveglianza proprio nel momento in cui si accingeva a spegnere la sigaretta, provocando un foro. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento, ma si esclude una intimidazione di stampo mafioso e un collegamento con i fatti avvenuti all’istituto Zen, ovvero l’uccello con la testa mozzata e la decapitazione del busto di Giovanni Falcone.

