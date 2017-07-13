Caricamento...

Nuovo record per il colosso YouTube: "See you again", è il video più visto di sempre

Redazione Avatar

di Redazione

13/07/2017

Qui si sta parlando di numeri da capogiro! Il colosso mondiale Youtube, ha fatto sapere che c'è un nuovo record: il video con più visualizzazioni in assoluto.

Fino a qualche giorno fa, dall'ormai lontano 2012, vigeva un primato che sembrava essere quasi imbattibile. Il video del cantante sudcoreano Psy con il suo tormentono "Gangnam Style", che tutti ricorderete, era in vetta alle classifiche e su YouTube aveva il primato di essere il video con più visualizzazioni in assoluto. Un successo durato ben cinque anni, quello relativo al video di Gangnam Style, tanto cliccato che YouTube ha dovuto creare un nuovo metodo per conteggiare le visualizzazioni, quando i numeri iniziavano a diventare importanti. Nonostante il tormentone del sudcoreano, sembrasse imbattibile, si sa, il web è imprevedibile.. e così lo scorso 11 luglio, è avvenuto l'impensabile. Le 2.894.426.475, visualizzazioni di Gagnam Style, sono state 'miseramente' battute dalle 2.895.763.875 del nuovo video più visto su YouTube: "See you again". Il video in questione, non è altro che un videoclip musicale, un bravo di Wiz Khalifa e Charlie Puth, il quale lo scorso 2015, è stata la colonna sonora del film "Fast and Furios 7" . Il brano in questione è stato composto in memoria dell'attore Paul Walker, uno dei protagonisti della saga, morto poco prima della fine delle riprese. Inutile dirlo, è partito già sul web il toto-primato. Quale sarà il video che si aggiudicherà successivamente questo importante primato? Chi ruberà la corona a Wiz Khalifa e Charlie Puth? Le prime statistiche e le prime indiscrezioni, dicono che sarà proprio Mr. Luis Fonsi con il suo tormentone estivo Despacito, ha già raggiunto circa 2,5 miliardi di visite in sei mesi.
