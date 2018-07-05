Ministro Giulia Grillo incinta, annuncia che vaccinerà il figlio

Giulia Grillo, il nuovo Ministro della Salute, ha dichiarato di essere incinta e ha voluto annunciare pubblicamente la volontà di far vaccinare il bambino. La notizia è stata data durante una conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni obbligatorie.

Le dichiarazioni di Giulia Grillo

I ragazzi sono in vacanza ma si lavora al nuovo anno scolastico 2018-2019. Al Ministero della Salute oggi si è tenuta una conferenza stampa per presentare la circolare interministeriale sul tema delle vaccinazioni obbligatorie a scuola. Il Ministro Giulia Grillo ha voluto informare i presenti del lieto evento: «Fra qualche mese nascerà mio figlio e sicuramente sarà mia premura eseguire le vaccinazioni».

A partire dal prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione con la lista delle vaccinazioni a cui sono stati sottoposti i bambini. Nessun certificato ufficiale dell'Asl come previsto dalla vecchia normativa che prevedeva la consegna entro il 10 luglio di ogni anno. Per la prima iscrizione a scuola dei bambini da 0 a 6 anni basta la dichiarazione sostitutiva, mentre per i ragazzi dai 6 ai 16 anni è valida la vecchia certificazione se non devono essere effettuati altri richiami.

L'appello di Giulia Grillo

Il Ministro si è rivolta alle famiglie invitandole a non presentare false dichiarazioni. A costo di permettere ai propri figli di andare a scuola potrebbero compromettere la salute di altri compagni. In caso di dubbi il Ministero della Salute è pronto a rispondere a qualsiasi richiesta perché come sostiene Giulia Grillo: «La via da seguire è infatti la corretta informazione, sapendo che i vaccini sono importanti e che le famiglie devono essere tranquille». Anche l'Istituto Superiore della Sanità ha ricordato che l'autocertificazione delle vaccinazioni obbligatorie è un provvedimento che garantisce la salute di tutti e il governo deve garantire adeguate coperture vaccinali.