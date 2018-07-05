Quanto guadagna Fabrizio Corona

Fabrizio Corona guadagna anche 90.000 euro per uno scoop, almeno questo succedeva qualche anno fa. Ha dichiarato di essere “una macchina per fare soldi” quando gli hanno chiesto conto del denaro sequestrato nel controsoffitto della collaboratrice Francesca Persi e nelle cassette di sicurezze in Austria. Il periodo in cui Corona ha guadagnato di più è stato quello che risale alla relazione con Belen Rodriguez, insieme erano molto richiesti a serate ed eventi.

Fabrizio Corona quanto guadagna oggi

Oggi Fabrizio Corona è un uomo nuovo, molto provato dalla detenzione, ma forse ha imparato la lezione. Dopo che è uscito dal carcere ha ripreso la sua vita e anche i progetti che aveva interrotto. Non sono più gli anni d'oro per Fabrizio Corona quando guadagnava 7.000 euro a serata, 3.000 per la presenza di un'ora e 1.500 euro per un'ospitata di 20 minuti. Molti di questi pagamenti non sono mai stati fatti con regolare ricevuta, così come hanno dimostrato Le Iene in un servizio andato in onda circa due anni fa. Fabrizio Corona non può più sbagliare, deve rispettare le restrizioni dei giudici e questo significa che non può muoversi liberamente senza autorizzazioni, quindi deve rinunciare alle ospitate. Tuttavia ha trovato il modo per guadagnare, lanciando una nuova linea di abbigliamento, continuando a partecipare ad eventi, prestando il suo volto a sponsor, e soprattutto occupandosi di un settimanale di gossip Io Spio.

La rivista di gossip di Fabrizio Corona

Corona è il consulente di Io Spio e quindi Fabrizio avrà uno stipendio da collaboratore. Al momento del lancio della rivista si era parlato anche del suo ruolo come editore ma la notizia è stata smentita. Nel primo numero ha scritto una lunga lettera alla fidanzata Silvia Provvedi, l'unica donna che gli è stato vicino in questi anni e che ha sopportato i suoi colpi di testa. La coppia dopo un breve periodo di crisi è più affiatata che mai e Fabrizio Corona e Silvia Provvedi hanno aperto un profilo Instagram “MarloReal” in cui condividono la loro vita. E nel futuro di Fabrizio Corona potrebbe esserci anche un impegno politico, il nuovo governo non gli piace e vuole impegnarsi per cambiare le cose.