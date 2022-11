Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge recante il bilancio dello Stato per l’anno 2023. Nel complesso, la manovra finanziaria ha stanziato 35 miliardi di euro.

Approvata legge di bilancio per il 2023

Il 21 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Inoltre, sono stati approvati anche il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha presentato il testo approvato della legge di bilancio per il 2023 in una conferenza stampa, in occasione della quale si è detta molto soddisfatta del lavoro svolto, sottolineando che il desto della manovra finanziaria “racconta una visione politica”.

“Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto: primo perché abbiamo scritto questa legge di bilancio che non si limita a un lavoro ragionieristico ma fa delle scelte politiche. La presentiamo in appena un mese, è una manovra che ricalca e racconta di una visione politica. La considero una manovra coraggiosa, coerente e che scommette sul futuro. Le due grandi priorità sono la crescita e la giustizia sociale, cioè l’attenzione alle famiglie e alle categorie più fragili”

Giorgia Meloni dichiara inoltre che la manovra finanziaria non ricerca alcun tipo di consenso, ma si limita ad essere giusta: “Sono contenta che l’approccio che abbiamo avuto, per come lo vedo, è quello di un bilancio familiare, quando ti occupi di bilancio familiare se mancano risorse non stai li a preoccuparti del consenso ma di cosa sia giusto fare per far crescere la famiglia nel migliore dei modi”.

Legge di Bilancio 2023: le misure previste dalla manovra finanziaria

Per l’attuazione delle misure previste dalla manovra finanziaria riferita al 2023 si prevede una spesa complessiva di 35 miliardi di euro, di cui la maggior parte saranno destinati ad interventi a sostegno di famiglie e imprese, in particolare rappresentano risorse importanti per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione.

Buona parte dei 35 miliardi stanziati dalla legge di bilancio 2023 saranno destinati all’attuazione di interventi volti a ridurre il cuneo fiscale e l’Iva su alcuni prodotti. Previsto inoltre un aumento dell’assegno unico per le famiglie con figli a carico. Nella manovra finanziaria 2023 anche misure volte ad agevolare le assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza. Infine, per i giovani si prevedono agevolazioni per l’acquisto della prima casa.