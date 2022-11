Mondiali in Qatar: Cristiano Ronaldo insegue un record durante Portogallo-Ghana

Cristiano Ronaldo è sicuramente il calciatore più chiacchierato in occasione dei Mondiali in Qatar; un’edizione incredibile e molto polemizzata, sotto tutti i punti di vista, che investe anche lo stesso calciatore portoghese, anche e soprattutto per motivi extra-campo. Come tutti avranno avuto modo di sapere, a seguito dell’intervista del calciatore – che ha parlato con tono fortemente polemico del Manchester United e del suo allenatore – i rapporti contrattuali tra l’attaccante e la formazione inglese si sono interrotti, con Cristiano Ronaldo ufficialmente svincolato. Adesso, il portoghese potrebbe battere un incredibile record proprio in occasione della partita inaugurale tra Portogallo e Ghana. Di quale si tratta?

Cristiano Ronaldo svincolato da Manchester United durante i Mondiali in Qatar

La notizia di cronaca sportiva che ha sorpreso maggiormente, più che i risultati sconvolgenti durante i Mondiali (Arabia Saudita che batte la l’Argentina, Giappone che batte la Germania), ha riguardato l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, rimasto ufficialmente svincolato durante i Mondiali in Qatar del 2022. L’attaccante aveva inaugurato il suo Campionato del Mondo con un’intervista dai toni fortemente polemici, in cui aveva parlato del Manchester United e del suo allenatore Ten Haag: un trasferimento, da parte di chiunque, definito come assolutamente sbagliato e improduttivo, che ha peggiorato l’ambiente e il rendimento dell’attaccante negli ultimi anni.

La rescissione del contratto con il Manchester United ha creato una condizione assolutamente inedita: nessuno poteva aspettarsi che uno degli calciatori più importanti e celebri di sempre rimanesse svincolato proprio durante un Mondiale, in cui potrebbe essere tra i protagonisti.

Cristiano Ronaldo e il record inseguito durante Portogallo-Ghana

Al di là della situazione club (che potrebbe essere definitivamente conclusa per l’attaccante, qualora il Portogallo vincesse i Mondiali), l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo insegue un record incredibile, che potrebbe materializzarsi proprio durante la sua prima partita in Qatar, tra Portogallo e Ghana. Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe essere il primo calciatore di sempre ad aver segnato almeno un gol al Mondiale per cinque Campionati del Mondo consecutivi – dopo aver segnato per la prima volta nel 2006 -; un’impresa in cui non sono riusciti neanche i più grandi del calcio, come Pelé, Maradona e Messi (fermo a 4 insieme a Klose), e che investirebbe di un ennesimo record il calciatore portoghese.