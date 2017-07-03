Morgan contro Fabio Fazio: parole pesanti al conduttore

Marco Castoldi in arte Morgan si è scagliato contro Fabio Fazio. La voce dell’artista si è unita al coro di chi ha criticao Fazio e il contratto da 12 milioni di euro per il passaggio a Rai1. Dopo le polemiche con Maria De Filippi e Mediaset questa volta attacca direttamente Mamma Rai.

Morgan ha scritto una lettera aperta a Dagospia in cui denuncia il comportamento della Rai che non ha mai motivato il rifiuto ai progetti che continua a presentare da due anni a questa parte. Programmi seri e finalizzati alla realizzazione di una trasmissione con al centro la musica. Il menefreghismo della Rai, secondo Morgan, sarebbe tale che non viene considerato nemmeno per spazi a costo zero. Nel mirino di Marco Castoldi non c’è solo Fabio Fazio ma anche Mika e Massimo Giletti. Morgan sottolinea che sono state destinate grandi somme ai balletti del cantante inglese e alle dirette del conduttore.

Pesanti le parole contro Fabio Fazio che per Morgan è un “uomo senza alcuna specificità o eccellenza in qualsivoglia settore dello spettacolo o della cultura”. I 12 milioni di euro di soldi pubblici previsti dal contratto tra la Rai e il conduttore è qualcosa di diseducativo e forse ‘perseguibile legalmente’ perché i cittadini possono associarsi e chiedere il rispetto delle norme sull’utilizzo dei soldi che versano con il canone. L’appello di Morgan nella lettera a Dagospia è ai suoi colleghi che non devono andare da Fabio Fazio come ospiti, solo così il suo potere può essere ridimensionato. E voi cosa ne pensate dell’uscita di Morgan?