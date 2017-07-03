Anna Mazzamauro saluta Fantozzi: il messaggio della signorina Silvani

Paolo Villaggio è morto e con lui si chiude il sipario della commedia italiana. Vi abbiamo raccontato questa mattina della morte dell’attore genovese, e in queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. Non mancano le parole rassegnate e di rabbia della figlia che ha spiegato le cause della morte di Paolo Villaggio, da due mesi in ospedale perché aveva il diabete ma si curava poco e male.

Il messaggio più toccante sulla morte di Paolo Villaggio è sicuramente quello di Anna Mazzamauro. Nella saga di Fantozzi lei era la signorina Silvani, la donna di cui il ragioniere era non troppo segretamente innamorato. E oggi è lei che svela un particolare ‘inedito’ di quella buffa relazione: «Fantozzi è l’unico uomo che mi abbia mai amato». Anna Silvani ha scritto che è morta la sua giovinezza e su Facebook sono tantissimi i like e le reazioni al messaggio che in cuor nostro aspettavamo. Anna Mazzamauro e Paolo Villaggio erano divisi dalla sceneggiatura che lo stesso aveva scritto, l’attrice romana deve proprio al personaggio della signorina Silvani la sua popolarità. Bella e non disponibile per Fantozzi, oggi la Silvani ha aperto il suo cuore mentre il ragioniere se la ride sopra la sua nuvoletta sfigata che ha raggiunto.

Anna Mazzamauro qualche tempo fa in un intervista al Messaggero Veneto aveva detto che tra lei e Paolo Villaggio non c’era un rapporto umano molto stretto, non sono mai stati amici anche se lo considerava un genio, l’unico che poteva dare vita al ragioner Ugo Fantozzi. Per tutta la sua carriera l’attrice è rimasta imprigionata nei panni della signorina Silvani e il messaggio su Facebook scritto per la morte di Paolo Villaggio ne è la conferma.