Morgan contro Maria De Filippi dopo Amici 16: rivelazione sul Festival di Sanremo 2017
di Redazione
16/05/2017
Sembrava che la polemica tra Morgan e Maria De Filippi per Amici 16 fosse già bella e conclusa, invece Marco Castoldi torna a parlare a distanza di alcune settimane dalla sua sostituzione dal talent con Emma Marrone, facendo delle rivelazioni velenose sul giornale La Repubblica. L’ex leader dei Bluvertigo ha voluto ricordare cosa è realmente successo durante l’ultima puntata di Amici 2017 in cui ha partecipato e, come tutti sanno, è uscito dallo studio Mediaset per poi non tornare mai più. Inoltre, Morgan svela dei retroscena sulla partecipazione di Queen Mary al Festival di Sanremo 2017. Al popolare settimanale italiano, Morgan ha raccontato che Maria De Filippi inizialmente gli aveva suggerito di inventarsi qualcosa per uscire, in modo che lei potesse parlare bene di lui e farlo sembrare un figo. Marco Castoldi era perplesso, ma poi, avendo visto il pubblico contro, è veramente uscito e da dietro le quinte del serale di Amici 16 e ha sentito Queen Mary dire al pubblico che aveva ragione ad essere arrabbiato con lui, ma di non ucciderlo. Alla fine, gli ha chiesto direttamente se si sentisse mortificato, e Morgan ha risposto che si sentiva come se fosse messo in croce. Ma è la rivelazione sul Festival di Sanremo 2017 che fa veramente discutere. Prima del Festival di Sanremo 2017, Maria De Filippi ha incontrato Morgan e gli aveva confidato che Carlo Conti la voleva come co-conduttrice sul palco dell’Ariston. Inizialmente, lei ha negato con forza di voler partecipare, invece poi Marco Castoldi scoprì che Queen Mary aveva già messo la firma. L’ex leader dei Bluvertigo propose una canzone che ha trovato consensi in Maria e Carlo, ma alla fine fu scartata. Allora, la conduttrice di Amici 16 si giustificò dicendo che lei non avesse voce in capitolo, cosa molto strana visto che il vincitore delle nuove proposte proviene proprio dal talent. In seguito, ecco la proposta di diventare direttore artistico della Squadra Bianca di Amici 2017.
