Belen e Stefano De Martino fanno pace grazie a Selfie? Il gossip che spiazza

Belen Rodriguez commossa dopo le parole di Stefano De Martino: gli ex si riavvicinano dopo Selfie le cose cambiano?

Abbiamo le prove! Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è tornato il sereno. Galeotto fu il programma Selfie le cose cambiano che ha riunito professionalmente Belen e Stefano. Nella seconda puntata la coppia è stata protagonista di un momento molto emozionante. Anche se non stanno più insieme, il ballerino e la showgirl sono ancora legati da Santiago, il frutto di quello che è stato un’amore da copertina. Proprio le parole di Stefano De Martino hanno colpito il cuore della bella Belen Rodriguez.

Da poco Santiago ha spento quattro candeline e Stefano ha raccontato il rapporto speciale che ha con lui. Il bambino riempie la sua vita anche se si rende conto che essere un genitore non è semplice. De Martino doveva aiutare un padre che si era rivolto a Selfie le cose cambiano per chiedere un intervento all’occhio e ha parlato delle difficoltà che aveva con il figlio.

La telecamera ha inquadrato gli occhi lucidi di Belen Rodriguez fiera del padre di Santiago nonostante il burrascoso divorzio. Belen e Stefano hanno deciso di trovare un punto d’incontro proprio per il bene del bambino, tanto che hanno festeggiato insieme il suo compleanno e De Martino è persino tornato a seguire l’ex moglie su Instagram.