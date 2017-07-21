Morte Carlo Giuliani, consigliere PD nella bufera: Placanica doveva mirare bene
di Redazione
21/07/2017
Post su Facebook di Diego Urbisaglia provoca sconcerto sul webDurante l’anniversario della morte di Carlo Giuliani, il giovane morto a Genova durante il G8, ci sono state diverse manifestazioni per commemorare il fatto, sia da chi è pro Giuliani, sia contro. E tra i contrari, un giovane consigliere comunale PD di Ancona è piombato nella bufera a causa di un post sui social che ha aperto una ferita mai rimarginata nel cuore della madre e del padre di Carlo Giuliani e di tutti. Ha scritto che se nella camionetta dei Carabinieri ci fosse stato suo figlio, gli avrebbe detto di prendere bene la mira e sparare. E ancora ha continuato, elogiando il carabiniere Placanica per aver fato il suo dovere.
Bufera per Carlo Giuliani, le parole di Diego UrbisagliaIl nome del consigliere PD di Ancona è Diego Urbisaglia, ha 39 anni e, per spezzare una lancia in sua difesa, il post non era pubblico: è stato scritto in modo che solo i suoi contatti potessero leggerlo. Ma non è bastato ed è stato tradito. In realtà, è stato estratto solo una piccola parte, visto che iniziava con l’uomo che ripensava all’estate 2001, quando ha aiutato i suoi a pagare la sua università, consegnando pizze a domicilio. Quando vedeva quelle immagini, di Carlo che teneva in mano un estintore e il carabiniere ferito dentro la camionetta, pensava a Placanica, suo coetaneo in servizio di leva, parteggiando per lui. E oggi, diventato papà, se fosse suo figlio dentro quella campagnola direbbe di sparare e prendere bene la mira, perché o la vita di uno o dell’altro, uno con un estintore, l’altro con una pistola. E conclude dicendo che Giuliani non gli mancherà. Immediata la polemica dopo che il post contro Carlo Giuliani è diventato virale: nonostante le scuse e un post di rettifica, il PD ha dato mandato di differire il consigliere Diego Urbisaglia alla commissione di garanzia per provvedimenti sanzionatori, previsti dallo statuto del partito, per frasi inaccettabili e ingiustificabili. Giuliano Giuliani, padre di Carlo, non coglie l’occasione per polemizzare, invita solo ad ignorare queste affermazioni incommentabili, mentre la madre invita il consigliere a vergognarsi. Mentre le forze politiche alla Sinistra del PD invitano Matteo Renzi, in qualità di segretario, di cacciarlo senza indugi.
Redazione