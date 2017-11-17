Morte Totò Riina: il saluto su Facebook al capo di Cosa Nostra

Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 3:37 Totò Riina ha emesso il suo ultimo respiro. Aveva 87 anni. Quello che sta succedendo oggi ha dell'incredibile perché all'improvviso sembra essersi risvegliata la cultura mafiosa degli italiani.

Messaggi di cordoglio ai parenti di Totò Riina su Facebook

In ricordo del boss di Cosa Nostra ci sono messaggi che fanno venire la pelle d'oca. Ne riportiamo alcuni che stanno facendo il giro dei social: «È un grande uomo d’onore e come lui oggi non esistono più». Salvatore Riina è riuscito a trasformare la criminalità organizzata siciliana in un'organizzazione terroristica che ha sparso sangue nel nostro paese e qualcuno scrive: «Tanta ammirazione, l’unico in grado di gestire veramente l’Italia per anni».

Totò Riina stava scontando una serie di condanne all'ergastolo per le stragi e gli omicidi commessi e commissionati. Negli ultimi 24 anni della sua vita non ha mai parlato portando tutti i segreti dell'Italia nella tomba, e nemmeno mostrato alcun segno di pentimento. Proprio questo atteggiamento piace ai suoi “fan” se così possiamo chiamarli: «Zi Totò sei un uomo. Qua a Napoli tutti burattini: due giorni di questura e fanno succedere il finimondo», «Uomo coerente. Di questi tempi è raro». Ci sono anche dei messaggi nostalgici di chi sostiene che quando era un uomo libero le cose andavano diversamente e qualcuno vuole organizzarsi per andare nel suo paese per i funerali, ma anche sulla cerimonia è mistero.

Chiesa nega il funerale pubblico a Totò Riina

La Chiesa condanna e contrasta la mafia educando alla legalità, è questo che sostiene Ivan Maffeis portavoce della Cei così come riporta AffariItaliani. Anche per i boss della mafia c'è il tribunale di Dio al quale gli uomini non possono sostituirsi ma la Chiesa ha negato in funerali pubblici per Totò Riina. Maffeis ha aggiunto inoltre che se la famiglia dovesse farne richiesta il vescovo valuterà se coinvolgere il sacerdote e accompagnare la salma del Capo dei Capi con un momento di preghiera.

Insieme a Bernardo Provenzano, morto a luglio del 2016, Salvatore Riina faceva parte della coppia di Cosa Nostra. Nonostante i problemi di salute e la detenzione in carcere sotto il regime del 41-bis, era considerato ancora il capo indiscusso, un riferimento per l'organizzazione. A continuato a lanciare condanne a morte come quella nei confronti del magistrato Nino Di Matteo avvenuta nel 2013. Con la morte di Totò Riina non muore la mafia, tantissimi i misteri irrisolti e altrettanti i buchi neri sulle indagini per le stragi che hanno scosso il nostro paese.