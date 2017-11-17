Home Scienza e Tecnologia WhatsApp aggiornamento messaggi vocali, registrarli sarà più facile

di Redazione 17/11/2017

La popolare app di messaggistica istantanea sta testando la funzione per registrare messaggi vocali senza microfono: ecco come funziona e quando sarà disponibile. WhatsApp messaggi vocali, come funziona la modalità registrazione senza microfono WhatsApp consente di inviare messaggi vocali dal 2013, consentendo agli utenti di usare lo smartphone per parlare con uno più contatti tramite una chat o un gruppo. Da allora, Whatsapp ha effettuato dei miglioramenti, ma non ha mai superato un limite di cui tutti gli utenti si lamentano, ovvero che per registrare un messaggio vocale si deve aprire una chat e tenere premuta l’icona del microfono, per poi rilasciarla per inviare il tutto in automatico. Molti utenti trovano scomodo il metodo di registrazione di un messaggio voce oggi, perché se il dito si solleva per sbaglio dal pulsante la registrazione termina e viene inviata in automatico al destinatario senza la possibilità di riascoltarla (almeno è possibile eliminarla se non piace, basta scorrere verso sinistra per annullare la registrazione), e capita di sbagliare e inviare audio vuoti. Ebbene, è in arrivo un nuovo aggiornamento di questa funzione: l'app di messaggistica di proprietà di Facebook sta testando una rinnovata funzione per registrare messaggi vocali senza dover tenere premuto il pulsante del microfono. Nuovo aggiornamento WhatsApp, registrazione vocale senza icona microfono Come anticipato dal sito WABetaInfo, la nuova registrazione vocale sarà più semplice da utilizzare. Non si dovrà più tenere premuto il pulsante del microfono, in quanto gli utenti toccheranno appena l’icona di registrazione e, dopo mezzo secondo, si vedranno apparire un lucchetto con la possibilità di scorrimento verso l'alto, per bloccare la modalità di registrazione. Niente più dito sul pulsante di registrazione. Quando si ha terminato di registrare allora si preme il pulsante Invia, mentre se la registrazione non va bene, sarà sufficiente una strisciata del dito da destra verso sinistra sopra la scritta slide to cancel al fianco dell'icona del microfono e della durata della registrazione in corso. Quando sarà disponibile per iOS e Android aggiornamento WhatsApp messaggi vocali Il nuovo aggiornamento dei messaggi vocali WhatsApp è già in mano a un numero chiuso di beta tester, i quali hanno riferito che non è possibile scrivere messaggi o visualizzare video e immagini una volta in modalità di registrazione. Però, non c’è più il fastidio di tenere il dito sopra il pulsante mentre si deve registrare un messaggio vocale. Anche la modalità di cancellazione risulta semplificata. Dopo la fase di test, l’aggiornamento sarà disponibile per iOS e Android.

