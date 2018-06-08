Morto Anthony Bourdain, chef e fidanzato di Asia Argento

Una di quelle notizie che giunge all'improvviso e che fa capire quanto i soldi e il successo non siano tutto nella vita. Anthony Bourdain il famoso chef che raccontava a tavola le culture del mondo è morto suicida. A pochi giorni dalla morte della stilista dei vip Kate Spade.

Chi era Anthony Bourdain

È morto all'improvviso lo chef delle star,Anthony Bourdain, lasciando tutti senza parole. Amico di Barack Obama e compagno di Asia Argento, Bourdain è morto oggi in un albergo di Strasburgo, in Francia. Era impegnato nelle riprese di un episodio del programma Parts Unknow e stando alle prime indiscrezioni dei media internazionali confermati da Repubblica, Anthony Bourdain si è suicidato. Parole che gelano il sangue. Era nato a New York nel 1956 e avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 25 giugno. Girava il mondo raccontando le diverse culture usando la tavola e oltre a condurre programmi tv aveva scritto dei libri molto famosi come “Kitchen Confidential” la sua autobiografia “piccante”.

Asia Argento produttrice di Parts Unknow

Bourdain era un esploratore gastronomico, i programmi televisivi No Reservetions e Parts Unknow hanno contribuito a rivoluzionare la cultura culinaria. Ha sempre preferito stare lontano dai fornelli dei reality per raccontare il cibo e renderlo alla portata della gente. Recentemente aveva confessato a Repubblica di amare lo street food, sopratutto quello di Singapore perché “frutto di contaminazioni” e poi anche il cibo italiano. In una puntata di No Reservetions ha ospitato Barack Obama, invitandolo in un piccolo ristorante di Hanoi, in Vietnam che serviva un solo piatto, il Bun Cha (zuppa di maiale).

A febbraio 2017 ha conosciuto Asia Argento sul set romano di Parts Unknow e da allora non si erano più lasciati. Anthony Bourdain ha sostenuto l'attrice quando ha denunciato le molestie subite da Harvey Weinstein. La puntata di Parts Unknow girata ad Hong Kong e andata in onda il 3 giugno sulla Cnn è stata firmata da Asia Argento. La conferma della morte di Anthony Bourdain è arrivata proprio dalla Cnn, il corpo esanime dello chef è stato trovato dall'amico e collega Eric Ripert.