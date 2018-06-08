Home Economia & Lavoro Spread sale a 270: il rendimento decennale supera il 3%

Spread sale a 270: il rendimento decennale supera il 3%

di Redazione 08/06/2018

Continua a peggiorare la situazione italiana: il differenziale Btp-Bund sale fino a 270 punti, mentre il rendimento del decennale supera il 3%, attestandosi a quota 3,1%. In chiusura, giovedì, lo spread era a quota 255 punti. Per quanto riguarda, invece, il differenziale con scadenza a due anni, la situazione non migliora: 221 punti base con rendimento pari a 1,56%. Intanto gli investitori iniziano a portare all'estero i loro investimenti, allargando il debito nel sistema di pagamento all'Eurosistema fino a 464 miliardi. In ultimo, male anche Piazza Affari, che perde ancora due punti di percentuale. Di seguito tutti i dati odierni. Peggiora il debito pubblico: spread sale a 270 punti Lo spread sale a 270 punti, raggiungendo un valore che l'ultima volta si era avuto nei giorni precedenti alla (seconda) nomina di Giuseppe Conte come Premier. Il differenziale Btp-Bund, infatti, ha raggiunto quota 270 punti dopo che, ieri, c'era stato il closing a quota 255. Per quanto riguarda, invece, il rendimento del decennale, questo ha superato la soglia del 3%, attestandosi intorno a quota 3,1%. Risultato negativo anche per il differenziale a scadenza due anni, che vede il valore numerico salire fino a 221 punti base e quello in percentuale fino a 1,65%. Tuttavia, non è soltanto il differenziale con il Bund ad essere negativo: all stesso modo il differenziale Btp-Bonos è salito fino a 161 punti base, dato che non veniva raggiunto dal 2012. "L’incertezza politica italiana, relativa alle dichiarazioni sulle modalità di implementazione del contratto di governo, sta riproponendo una debolezza dei titoli italiani, con tassi in rialzo su tutta la curva", hanno commentato gli analisti di MPS Capital Services. A gravare particolarmente sull'economia italiana è stata la fuga di capitali all'estero per un valore pari fino a 464 miliardi, che rappresenta il debito nel sistema di pagamento all'Eurosistema. Spread sale a 270 punti: male anche Piazza Affari La grave situazione economica italiana non mostra segnali di miglioramento per quel che riguarda le banche e le Borse. A dire il vero, l'andamento di questo venerdì mattina è stato negativo per tutte le piazze europee, ma a perdere più punti in percentuale è stata proprio Piazza Affari, che ha ceduto quasi due punti di percentuale. La Borsa italiana perde, infatti, 1,8% a metà giornata. Perdono anche Parigi (-o,16%) e Francoforte (-0,81%). Negative anche Londra (-0,62%) e Madrid (0,30%).

