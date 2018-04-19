Morto Marco Garofalo, coreografo e professore di Amici di Maria De Filippi

Addio a Marco Garofalo, il coreografo che ha curato i balletti di Buona Domenica e Ciao Darwin. Nel 2009 è entrato nel cast di Amici di Maria De Filippi, celebri le sue polemiche con Alessandra Celentano.

Esordio con Raffaella Carrà

Marco Garofalo è morto nella notte a soli 61 anni per le conseguenze di una grave malattia. L'esordio in tv nel programma “Ma che sera” con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese nel 1978. Il coreografo ha lavorato ad almeno 700 balletti nel corso della sua lunga carriera e negli ultimi anni collaborava con Maria De Filippi. I funerali di Marco Garofalo si terranno domani 20 aprile 2018 ore 14:30 nella Chiesa degli Artisti a Roma che solo qualche settimana fa ha accolto le spoglie di Fabrizio Frizzi.

Carriera di Marco Garofalo

Nato a Roma nel 1956, Garofalo ha iniziato a studiare danza a 21 anni insieme a Paolo Turchi. Un infortunio al ginocchio aveva interrotto la sua promettente carriera calcistica e si era dedicato alla danza. Dopo l'esordio con Raffaella Carrà, nel 1989 Marco Garofalo ha iniziato il suo lavoro di coreografo, indimenticabili i balletti per “Lascia o Raddoppia?” sino a quelli più recenti per “L'eredità”. Nella sua carriera ha collaborato con Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Lorenza Mario.

Collaborazione con Maria De Filippi

Nel 2009 è entrato come professore di danza ad Amici di Maria De Filippi ed è rimasto per due edizioni. Proprio nel talent venne accusato dai colleghi e in particolare da Alessandra Celentano di proporre stacchetti volgari, famosissimi gli “appogage” e gli “strusciage”. Ma lui rispondeva dicendo che una ballerina doveva essere capace di fare tutto, non doveva essere perfetta fisicamente e tecnicamente ma doveva avere musicalità e grinta. La stessa che ha sfoderato lui nella battaglia contro la malattia. Fabio Pastrello, uno degli autori di Amici parlando di Marco Garofalo ha scritto sui social: “Negli ultimi periodi ci siamo sentiti spesso ed era ammirevole la forza con cui lottavi... come un leone”.

L'ultima apparizione televisiva di Marco Garofalo è stata proprio ad Amici. A distanza di qualche anno il coreografo era stato invitato per uno stage speciale con i ballerini dell'ultima edizione e a loro aveva detto che ballare con il cuore non serve a nulla: “Dovete ballare per dimostrare di essere i più bravi”.